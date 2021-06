La NBA da su decisión sobre los comentarios de Pat Riley: ¿qué decidió?

Pat Riley llamó la atención recientemente al revelar que le daría la bienvenida a LeBron James si la superestrella quisiera regresar al Miami Heat. Los comentarios probablemente no eran demasiado serios ya que no hay ningún indicio de que LeBron quiera dejar al equipo de Los Angeles Lakers. Sin embargo, los presidentes de los equipos no deberían hacer este tipo de comentarios sobre jugadores de otros equipos.

Riley estaba pidiendo ser multado al darle abiertamente la bienvenida de regreso a Miami a LeBron y eso es exactamente lo que sucedió. De acuerdo a Shams Charania de The Athletic, el presidente del Miami Heat ha recibido una multa de $25.000 dólares por violar la regla contra la manipulación de la NBA.

Heat President Pat Riley has been fined $25,000 for violating the league’s anti-tampering rule during radio interview regarding Lakers‘ LeBron James. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021

Aunque para Riley $25.000 no es mucho, es un recordatorio de que no puede hablar de los jugadores de otros equipos.

Qué dijo exáctamente Riley?

La temporada de los Heat no terminó de la mejor manera. Tras haber llegado a la final de la NBA el año pasado, el equipo fue barrido en la primer ronda de los playoffs por los Milwaukee Bucks. Al terminar la temporada, Riley estuvo haciendo algunas apariciones en los medios y fue entonces cuando hizo los comentarios que le causaron problemas con la NBA.

“Dejaría la llave debajo del felpudo de la puerta si me llamara y me dijera que viene”, dijo Riley la semana pasada en una entrevista en el programa de radio de Dan Le Batard. “Lo haría, pero dudo mucho que la llave… esa llave ya está oxidada.”

“Mira, LeBron, es uno de los más grandes de todos los tiempos, y por cuatro años estuvo aquí. Si él quiere regresar y recordar cómo fueron esos cuatro años… Fueron cuatro años en la final, cuatro años de emoción, dos campeonatos… Fue la mejor época de los Heat. Así que le deseo todo lo mejor, y si alguna vez quiere regresar, pondré una llave nueva y brillante debajo del felpudo”.

Obviamente, LeBron y Riley tienen una relación desde antes, así que es diferente si hubiese hecho estos comentarios sobre un jugador como Damian Lillard. Sin embargo, el hecho de tan solo mencionar a LeBron probablemente iba a causarle problemas más allá de lo que dijese.

¿Volvería LeBron alguna vez a Miami?

Aunque Riley se metió en problemas por sus comentarios sobre LeBron, aborda una idea interesante. La superestrella claramente se divirtió mucho en Miami pero al envejecer el plantel, decidió marcharse. Ahora que él es mayor, tal vez regresar con los Heat podría parecerle atractivo.

Sin embargo, esto no va a suceder. LeBron no fue a Los Angeles solo para jugar baloncesto, también se involucró en una serie de proyectos cinematográficos. Además, la próxima temporada va a cumplir 37 años. Los Lakers va a ser probablemente su último equipo a menos que su hijo llegue a la NBA y sea seleccionado en el draft por otra entidad. Si justo llega a ser el Miami Heat, entonces tal vez el regreso de LeBron sea posible. Si esto no sucede, sus días en Miami quedarán probablemente ya en el pasado.

