Fuertes pedidos a los Lakers para hacer cambio de superestrella: ¿Quién llegará?

Algunas personas están pidiendo que se hagan grandes cambios en Los Angeles Lakers esta temporada libre. Durante un reciente episodio de ESPN NBA Countdown, dos exjugadores, Jalen Rose yJay Williams, discutieron escenarios hipotéticos de canje que podrían considerar los Lakers. Williams le preguntó a Rose sobre qué preferiría él si fuese LeBron James asumiendo que los Lakers podrían cambiar a Anthony Davis por Damian Lillard en un canje.

“Para jugar estos partidos, si pudieras cambiar a A.D por Dame, y tú fueras LeBron James, lo harías?” preguntó Williams.

Rose admitió que él “definitivamente” cambiaría a Davis por Lillard si él fuera los Lakers. El veterano jugador señaló que él considera que Davis está entre los mejores diez jugadores pero que cree que el pívot no está entre los mejores cinco.

“Pues, con la reina, Maria Taylor, nos hemos sentado en esta mesa y tuve que pedirle a la gente que deje de decir que A.D está entre los mejores cinco jugadores,” Rose respondió. “He dicho que está entre los mejores diez jugadres, que Dame está más cerca de estar entre los mejores cinco. Eso fue antes de este año. Eso fue antes de la burbuja, y todo eso, de acuerdo? Estoy hablando de Dame, no hay ninguna duda. ¿Si me llamas y quieres cambiarme a Dame, ahora mismo? Si no vas a darme a Steph [Curry], dame a Dame. Definitivamente puedes llevarte a A.D”.

Varios equipos de la NBA están supuestamente “monitoreando de cerca” la situación de Lillard

Se ha especulado mucho sobre el futuro de Lillard, y esto surgió en gran parte por un mensaje críptico en las redes sociales que el base posteó después de la derrota de los Blazers contra los Nuggets en la primera ronda. Lillard está a punto de comenzar la primera temporada de una extensión de un contrato de cuatro años por $176 millones, lo que significa que la superestrella está ligada con Portland hasta la temporada 2024-25.

Sabemos que en la actual NBA que una superestrella esté bajo contrato no significa que el jugador no pueda forzar su entreda a otro equipo si no está contento. Las posibilidades de que Lillard vaya a los Lakers o cualquier otro equipo probablemente dependerá de que la superestrella demande o no un canje. Shams Charania de The Athletic reportó que varios de los equipos en los principales mercados están “monitoreando de cerca” la potencial disponibilidad de Lillard pero no especificó si los Lakers estaban entre estas franquicias. “Fuentes informan que varios equipos de la NBA — incluidos aquellos en los principales mercados están ya monitoreando de cerca cómo evoluciona esta situación en Portland,” señaló Charania. Stephen A. Smith cree que los Lakers es uno de los equipos interesados en Lillard El cambio de un jugador por otro que Williams sugirió hubiese funcionado con el tope salarial acordado la temporada pasada, pero Lillard ya tiene acordado un aumento en la temporada 2021-22 por un salario de $39.3 millones de dólares. Davis ganará $35.3 millones la próxima temporada, por lo tanto los Lakers necesitarían agregar otros jugadores al acuerdo para que este funcione. “Alguien acaba de comunicarse conmigo, uno de los jugadores. Aparentemente, mucha gente ha sido eliminada durante los últimos días, como todos saben, y como resultado hemos recibido muchos llamados, especialmente cuando Damian Lillard fue eliminado anoche” Smith explicó a ESPN. “Hay muchos equipos, unos seis o siete equipos que creen que pueden conseguirlo [a Lillard]. Creen que tienen una oportunidad. Uno de ellos es el equipo de los Knicks, quien tendrá $75 millones en espacio salarial además de futuras selecciones de draft. Pero también los Clippers, el Miami Heat y quién sabe que intentarán hacer los Lakers. Manténgase atentos, para mi sorpresa, las noticias sobre Damian Lillard podrían filtrarse más temprano que tarde.” Los Blazers probablemente prefieran mantener a Lillard sobre cualquier otro jugador que podrían conseguir, incluyendo a Davis. A menos que Lillard demande un cambio, las posibilidades de los Lakers de firmar al All-Star son mínimas. Sin embargo, podemos esperar que los rumores continúen durante toda la temporada libre.

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams