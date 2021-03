Damian Lillard habla sobre la futura carrera de Lebron James

Aún sin mostrar signos de decaimiento, LeBron James tendrá que reiterarse algún eventualmente. Eso no significa que no esté involucrado en el baloncesto durante mucho tiempo. La estrella de Los Angeles Lakers ha demostrado através de los años que tiene la habilidad de armar equipos.

Ha estado encargado de armar su equipo para los últimos cuatro Juegos de Estrellas y está invicto. Su éxito en seleccionar esos equipos ha generado que algunos jugadores sugieran que podría ser un buen gerente general. La superestrella de los Portland Trail Blazers Damian Lillard es uno de esos jugadores que cree eso.

“Sí, creo que tiene un futuro como un gerente general porque siempre acierta,” dijo Lillard sobre LeBron, de acuerdo a Lakers Nation.

Se tendrá que ver si la posibilidad de ser gerente general es algo que le interesa a LeBron. Han habido exjugadores que han ido de la cancha a la dirigencia y han tenido éxito. Jerry West es probablemente el ejemplo más famoso. Después de estar retirado, de pronto le de ganas de regresar al baloncesto. Es puesto podría ser un trabajo que pueda ser el perfecto para él en el futuro.

Lillard habla sobre el fin de semana All-Star

No era un secreto que los jugadores no estaban muy emocionados por disputar el Juegos de las Estrellas este año. LeBron mismo dijo que no quería jugar. Afortunadamente, no hubo ningún tipo de inconveniente y parece que todo salió sin complicaciones. Lillard elogió la manera en al que la NBA manejó todo.

“Creo que el lado del baloncesto todo salió bien,” dijo Lillard. “Obviamente, no fue un fin de semana All-Star típico, pero se tenía que hacer, y lo hicimos. Llegamos e hicimos lo que teníamos que hacer. Lo pasamos bien.”

“El año pasado no me tocó jugar en el Juegos de las Estrellas y ahora que tienen el nuevo formato puede estar en la cancha durante los últimos 24 del cuarto periodo que fue lo que todo el mundo disfrutó más el en partido del año pasado. Estaba feliz con apenas ser parte de eso, con el final del partido y que tuviese un impacto en el final del partido.”

El fin de semana All-Star fue un poco diferente este año por razones obvias pero será interesante si la NBA adopta algunos de los cambios para el Juego de las Estrellas en el futuro.

LeBron habla sobre su invicto

Como se ha mencionado, LeBron está invicto cuando selecciona su equipo All-Star. Más allá de cualquier razón, él simplemente tiene una capacidad de poder hacerlo.

“Siempre busco seleccionar al mejore equipo, y he sido afortunado de seleccionar al equipo apropiado en los cuatro años,” dijo LeBron. “Los muchachos salen para competir y ganar y he estado en el equipo ganador las cuatro veces.”

Sin importar dónde esté LeBron usualmente está ganando. Está en su ADN. Los dos jugadores que más votos consiguen son los que seleccionan a los equipos. Esta temporada pudo haber sido la última ocasión en la que lo podría haber hecho, si es así terminó de la mejor manera posible.

