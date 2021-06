Excompañero sugiere que una estrella de los Lakers se retire: ¿De quién habla?

Por primera vez en su legendaria carrera, LeBron James ha sido eliminado en la primera ronda de los playoffs. Durante un momento breve parecía que Los Angeles Lakers estaban encaminados a disputar el título de la NBA una vez más, pero las lesiones le pasaron factura. Una vez que Anthony Davis terminó lesionado con su aductor, el destino del equipo estaba escrito.

Durante la próxima temporada, LeBron cumplirá 37 años y la idea de retirarse sin duda comenzará a dar vueltas en us cabeza. Durante los últimos años, él hubiese sido capaz de cargar al equipo durante una serie de postemporada mientras que Davis se mejoraba. Sin embargo, ya es evidente due no lo puede hacer en esta etapa de su carrera. Channing Frye jugó con LeBron cuando estaba en Cleveland y cree que los Lakers necesitan que rodearlo con mejores integrantes durante la postemporada.

“Este es el verano de Rob Pelinka,” dijo Frye en el Talkin’ Blazers podcast. “Bron tiene que decir: ‘De las cosas que he hecho en mi carrera, obviamente uno puede ver que hoy día no puedo cargar a un equipo y ganar 50 partidos solo. No lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer el ofrecer liderazgo y cultura y necesito que tomar dos pasos para atrás.’”

Frye cree que LeBron debe retirarse si los Lakers no consiguen refuerzos

No hay duda que LeBron finalmente está en los últimos años de su carrera. Claramente estaba siendo afectado por le lesión de tobillo en la postemporada, y esto no hubiese sido algo que lo pararía hace unos años atrás. Frye cree que LeBron debe de considerar retirarse si los Lakers no le dan con qué trabajar la próxima temporada.

“Puede ser un facilitador, tu muchacho. No puedes depender en él para que anote 50. No puede depender en que consiga un triple-doble,” dijo Frye. “Tiene mucho millaje y esa llanta está casi sin rodamiento.

“Así que sí Rob puede armarle un equipo para ganar un título, en mi opinión Bron debe de decir, ‘Gracias. Tuve una gran carrera, 18, 19 años en la liga… Me voy retirar en la cima.’”

Es un paso drástico que tendría que tomar LeBron. En defensa de los Lakers, les han dado mucho con qué trabajar. El canje por Davis fue algo importante. Hasta durante la última temporada libre, el equipo fue elogiado por las movidas que hicieron. Es prematuro sugerir que el equipo está liquidado después de una temporada con lesiones serias.





LeBron no se retirar pronto

Frye conoce a LeBron desde su tiempo en Cleveland pero no hay manera en que la estrella se vaya a retirar. Previo a la lesión de tobillo a principio de temporada era uno de los candidato para ganar el MVP. Cuando estaba saludable, es probablemente el mejor jugador del mundo.

LeBron no va a querer retirarse tras una temporada en la que fue eliminado por primera vez en en su carrera. Tiene mucho que dar. Es verdad que los Lakers debe de agregar más talento a su alrededor, pero el equipo no es tan malo que tenga que criticarlo.

