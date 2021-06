Shaq crítica fuertemente a los Lakers tras derrota: “Los Lakers no tienen corazón”

El equipo de Los Angeles Lakers fueron apabullados por los Phoenix Suns en el Juego 5 de la primera ronda NBA de los playoffs el martes, nunca siendo competitivos en una derrota por 115-85.

Los Lakers no pudieron generar ofensiva con Anthony Davis en el banquillo y los Suns dominaron durante la primera mitad, perdiendo por 30 en el entretiempo. LeBron James anotó 24 puntos pero el resto de los tiuluares de los Lakers apenas anotar 11 puntos, Dennis Schroder y Kentavious Caldwell-Pope no anotaron.

La leyenda de los Lakers que es ahora analista de la cadena TNT Shaquille O’Neal habló sin tapujos después de la derrota de su exequipo.

“Como un exLaker tengo calsificacion G-14 para decir lo que voy a decir,” dijo O’Neal pospartido. “Ellos jugaron de manera debil. Jugadorn sin corazón. Jugaron sin orgullo y sin urgencia.”

Metta World Peace, otro exLaker, tuiteó otra perspectiva sobre la sitación después del partido.

Metta World Peace, otro exLaker, tuiteó otra perspectiva sobre la sitación después del partido.

“No fue que no mostraban corazón,” tuiteó. “Es que son las lesiones constantes. Incertidumbre. Ahora tenemos dos partidos.”

Los Lakers han tenido la actitud de “el próximo le toca” en el pasado, pero eso no se vio en el Juego 5. O’Neal pensó que jugadores como Kyle Kuzma y Dennis Schroder perdieron en la oportunidad de poder brillar.

“Cuando cae uno, el próximo tiene que tomar su puesto. Todos los equipos tienen a ese jugador que dice: ‘Ojala que tuviera más tiros.’ Tienes que decir presente,” dijo. “No solamente eso, están regalando ese dinero ahora mismo. Tienes que hacer un nombre para tí mismo. Kyle Kuzma, hemos estado esperándolo pare ser ese tipo. Necesito 30 puntos de Kyle Kuzma.”





Charley Barkley critica Anthony ‘Street Clothes’ Davis

Davis tiene una complicada historia con lesiones y su úlitma has had a rough history with injuries y esta nueva complicación ha generado un nuevo apodo del miembro del Salón de la Fama Charles Barkley.

Con Davis inactivo para el crucial Juego 5 por una lesión de aductor, Barkley le dio el apodo de la estrella de los Lakers Anthony “Street Clothes” Davis (Ropa de Calle) por causa de todos los partidos que ha perdido.

“Los Lakers no pueden ganar este, y olvidate del campeonato sin ‘Street Clothes,’” refiriéndose a Davis, generando risas de sus colegas, incluyendo a O’Neal. “Lo llamo Anthony ‘Street Clothes’ Davis porque siempre está en ropa de calle.”

Davis se perdió 36 partidos esta temporada con lesiones soleo y de Aquiles, agregando a una lista extensiva de lesiones que ha sufrido durante su carrera.

Davis fuera por “decisión médica”

Davis calentó previo al partido pero no pudo jugar. Su estado para el Juego 6 sigue siendo una duda por su aductor. Vogel dijo que su esguince de rodilla que tuvo a principio de año ya no es un problema.

“Es una decision médica,”dijo el entrenador de los Lakers Frank Vogel previo al Juego 5. “Si ellos creen que si se iba a lesionar más, obviamente no lo van a dejar estar allí. Pero si es algo de manejar dolor y no está más a riesgo que el resto, jugará. Será una decicion médica.”

Vogel dide que el esguince de rodilla no es un tema para evitar que Davis juegue. La exprimera selección pareció limitado en el Juego 4 antes de sufrir la lesión de aductor. Apenas anotó seis puntos previo a lesionarse.

“El aductor es una gran prioridad. No creo que la rodilla sea un problema,” dijo Vogel. “Estaba un poco dolorido en su rodilla la noche anterios, pero ahora nos preocupa más el aductor.”

Los Lakers esperan a ver si Davis estará usando la camiseta número 3 durante el Juego 6 el jueves, que puede ser la última batalla de los actuales campeones.

