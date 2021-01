ULTIMA HORA: Explosivo audio de Trump hace pedido insólito a oficial de Georgia ¿qué pidió?

A 17 días del cambio de mando en Estados Unidos, el aún presidente Donald Trump sigue buscando maneras en las que puede invalidar la elección de noviembre y en las últimas horas se encuentra en el medio de un escándalo gigantesco en el que pide anular la elección.

Este nuevo escándalo que ya comparan con “ser peor que Watergate” es el que varios políticos y medios piden otro juicio presidencial.

El actual presidente sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de noviembre y aún busca maneras de poder mantenerse el poder usando métodos poco usuales, pero lo que surgió el domingo ya comienza a preocupar a integrantes del partido republicano.

El Washington Post publicó un audio del domingo del presidente hablando con el Secretario General del Estado de Georgia. En esta conversa telefónica de una hora, Trump le pidió a Brad Raffensperger que “encuentre” la suficiente cantidad de votos para darle vuelta a un resultado que ya fue certificado por ese estado al me pasado.

En este llamado, el presidente usó todos los métodos que suele usar para poder convencer a Raffensperger a ver cómo cambiar el resultado electoral.

Wow. WaPo just released a recording showing President Trump attempting to blackmail Georgia's Secretary of State to overturn the election.

Listen: pic.twitter.com/33SO6Tyx8u

— Keith Edwards (@keithedwards) January 3, 2021