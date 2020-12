Residentes de Palm Beach buscan impedir que Trump se mude a Mar-a-Lago tras presidencia

El presidente Donald Trump se enfrenta ante una fuerte resistencia de parte de vecinos en la ciudad floridiana de Palm Beach, que buscan impedir legalmente que el magnate establezca su residencia principal en su exclusivo club Mar-a-Lago una vez desaloje la Casa Blanca.

Una familia de filántropos evangélicos, cuya propiedad está adyacente a la de Trump ha tomado acción legal para evitar que Trump y su familia se muden a la mansión. La familia DeMoss envió una carta, a través de su abogado, a las autoridades de Palm Beach y al Servicio Secreto de Estados Unidos, resaltando que Trump renunció a sus derechos de vivir en Mar-a-Lago después de convertir la residencia privada en un club privado en 1993, informó The US Sun News. Bajo un ‘acuerdo de uso’ que se firmó al momento del cambio, Trump acordó renunciar a desarrollar el club privado o usarlo para “cualquier propósito que no sea el uso del club”. Asimismo, la propiedad no puede servir de domicilio permanente.

Entre los inconvenientes nombrados, la carta enviada destacó interrupciones al tráfico y calles bloqueadas debido a los frecuentes viajes de Trump al club. Mediante la misma, los DeMoss también le advirtieron al presidente evitar una “situación bochornosa” de mudarse solo para después tener que desalojar el club, reportó el Independent.

Trump y Palm Beach se han enfrentado en la corte antes

Cabe mencionar que no sería la primera vez que Trump se enfrenta contra los residentes de Palm Beach en una corte. En 2006, Trump demandó a la ciudad de Palm Beach por $25 millones, tras las repetidas solicitudes de la ciudad para que retirara un mástil de 80 pies de altura que había instalado en el frente del club privado en octubre de 2006. El levantamiento se realizó sin un permiso, según The Florida Times-Union , y la altura y ubicación del mástil violaban las ordenanzas de la ciudad.

En 1995, informó el Palm Beach Post, Trump presentó una demanda contra la ciudad de $75 millones por el ruido procedente del aeropuerto. El condado de Palm Beach cedió a arrendarle aproximadamente 280 acres en Summit Boulevard, donde luego se estableció el Trump International Golf Club.

El mismo medio reportó que en 2015, Trump presentó otra demanda por $100 millones alegando que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach estaba causando contaminación del aire y acústica y exigiendo que los aviones cesaran de volar sobre su propiedad, un hito histórico nacional. Trump terminó por retirar la demanda.

Trump compró la vivienda de 118 habitaciones en 1985 por 7 millones de dólares y la convirtió en un club privado tras enfrentar problemas financieros en los 90, según MSN. Bajo esta nueva función, el complejo ha amasado millones en ganancias a través de los años. En 2019 solamente el club se hizo de más de $21 millones en ganancias. Una membresía requiere un costo de iniciación de $200,000, en adición a una cuota anual de $14,000 y un mínimo anual de alimentos de $ 2,000. La capacidad máxima de miembros es 500.



Recientemente People publicó que la primera dama, Melania Trump, ha estado buscando una nueva escuela en el sur de Florida para su hijo, Barron. Según Page Six , la Sra. Trump visitó recientemente la escuela exclusiva Pine Crest School en Fort Lauderdale, que se encuentra a unos 40 minutos al sur de Mar-a-Lago. Aunque no está claro dónde se ubica Pine Crest en la lista de opciones de la Primera Dama para la educación de su hijo. La visita podría indicar que los Trumps tienen la exclusiva zona en la mira como su lugar de residencia una vez concedan la presidencia.