Melania Trump visita escuela en Florida para su hijo Barron que requiere declaraciones de impuestos

El presidente Donald Trump ha seguido buscando otros cuatro años en la Casa Blanca con acusaciones infundadas de fraude electoral y se ha negado a reconocer la victoria del presidente electo Joe Biden. Pero su esposa mira hacia un futuro en Florida.

People informó que Melania Trump ha estado buscando en el sur de Florida una nueva escuela para su hijo, Barron. Según Page Six, la Sra. Trump visitó recientemente la escuela exclusiva Pine Crest School en Fort Lauderdale, que se encuentra a unos 40 minutos al sur del complejo del presidente Mar-a-Lago en Palm Beach.

No está claro dónde se ubica Pine Crest en la lista de opciones de la Primera Dama para la educación de su hijo. Un portavoz de la escuela no confirmó la visita de Melania Trump, y le dijo a Boca News Now que “Pine Crest School no divulga información familiar personal relacionada con ninguna etapa de nuestro proceso de admisión, incluida la identidad de las familias que preguntan, solicitan o se inscriben”.

Esto es lo que necesitas saber:

Pine Crest requiere que los padres presenten declaraciones de impuestos personales y comerciales

Trump nunca publicó sus declaraciones de impuestos personales. Como candidato, afirmó que sus impuestos estaban siendo auditados y nunca los liberó después de juramentarse como presidente. Existe un caso en curso en un tribunal federal de Nueva York para decidir si se podría ordenar a la firma de contabilidad de Trump que entregue información financiera a los fiscales, como informó CNBC. (The New York Times informó a fines de septiembre que había obtenido más de 20 años de declaraciones de impuestos de Trump; el periódico informó que Trump no pagó impuestos durante 10 años debido a enormes pérdidas financieras).

Pero a medida que se desarrolla el caso, otra entidad puede solicitar acceso a la información fiscal de Trump es la nueva escuela de su hijo. Si Melania Trump elige inscribir a Barron en Pine Crest, es posible que se les pida que presenten registros financieros.

Pine Crest explica en su sitio web que una vez que un nuevo estudiante ha solicitado y se ha inscrito en la escuela, se les pide a los tutores que presenten un “estado financiero de los padres”. La documentación que solicita la escuela incluye declaraciones W-2, declaraciones de impuestos personales 1040 y declaraciones de impuestos comerciales. El sitio web de la escuela no explica cómo se usa esta información.

La matrícula en Pine Crest es más de $35,000 por año para estudiantes de secundaria

La educación en Pine Crest no es barata. Barron Trump se encuentra actualmente en el noveno grado y la matrícula para los estudiantes de secundaria es de más de $35,000 por año. Según el sitio web de la escuela, la escuela intermedia cuesta más de $32,000 por año. Los padres de los estudiantes de la escuela primaria pagan $29,530 por año. La matrícula del jardín de infantes es de $27,600 y el prejardín de infantes cuesta $23,960.

La matrícula cubre el almuerzo diario, los libros de texto, el seguro contra accidentes estudiantiles, los útiles escolares, los viajes de clase, el anuario y las cuotas de membresía de la Asociación de padres, según el sitio web de Pine Crest.

Pine Crest se estableció en 1934 y opera dos campus. El campus de Boca Raton ofrece desde prekínder hasta octavo grado, lo que significa que Barron Trump asistiría a la escuela secundaria en el campus de Fort Lauderdale. La escuela tiene alrededor de 2,600 estudiantes en ambos campus. Barron Trump actualmente asiste a la Escuela Episcopal St. Andrew en Potomac, Maryland.

Los Trumps designaron a Palm Beach como su residencia principal en 2019 y han estado renovando la residencia privada en Mar-a-Lago

Se sabe desde hace tiempo que los Trump se mudarían a Florida después de dejar la Casa Blanca, ya sea después de cuatro años u ocho. Tanto Donald como Melania Trump cambiaron legalmente su residencia principal de la ciudad de Nueva York a Palm Beach en 2019.

The New York Times informó el 31 de octubre de 2019 que la pareja había presentado documentos al Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach para designar a Mar-a-Lago como su dirección permanente. El presidente confirmó el informe con una serie de tuits y sugirió que la decisión de irse de Nueva York se basó en la política. Trump escribió que había sido “tratado muy mal por los líderes políticos tanto de la ciudad como del estado” a pesar de que, en sus palabras, había pagado “millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año”. Añadió: “Como presidente, siempre estaré allí para ayudar a Nueva York y a la gran gente de Nueva York. ¡Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón!”

La familia Trump se ha estado preparando para mudarse a Mar-a-Lago al completar un proyecto de renovación en su casa privada en el resort. Citando a un “republicano cercano a la Casa Blanca”, Vanity Fair informó que los Trump no fueron a Mar-a-Lago para el Día de Acción de Gracias debido a la construcción que se lleva a cabo. “Quiere que sea más cómodo como residencia de tiempo completo. En realidad, no es tan grande”, dijo la fuente a Vanity Fair.

Según People, el apartamento privado de Trump en Mar-a-Lago tiene aproximadamente 2,000 pies cuadrados y las renovaciones han incluido una expansión. La revista también citó a un miembro del club que dijo que a pesar de que Palm Beach se convertirá en la base de operaciones de los Trump, es probable que la familia continúe viajando a varias residencias de manera regular. “No le gustaría estar en Palm Beach en pleno verano, pero no tiene por qué estarlo, entonces todo estará bien”. La revista citó a otro miembro del club que agregó: “No importa lo que esté sucediendo en el mundo, en Mar-a-Lago lo tratan como a la realeza. Le encanta estar aquí”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com