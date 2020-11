[VIDEO]: Rueda de prensa sorpresa de Trump desconcierta a los periodistas. ¿Qué dijo?

Donald Trump brindó una conferencia de prensa sorpresa desde la sala de conferencias James Brady el 24 de noviembre. Según numerosos reporteros, incluidos Meredith McGraw de Politico y Kaitlan Collins de CNN, solo se les dio un aviso de dos minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa a las 12:30 p.m., hora del Este. La rueda de prensa en sí duró solo 64 segundos.

Durante la breve sesión informativa del martes, Trump elogió el reciente aumento en el mercado de valores y la próxima vacuna COVID-19.

“Solo quiero felicitar a todos”, dijo Trump. “El promedio industrial Dow Jones del mercado de valores acaba de llegar a 30,000, que es el más alto de la historia. Nunca superamos los 30,000 y eso a pesar de todo lo que ha sucedido con la pandemia”.

Con el vicepresidente Mike Pence a su lado, Trump continuó: “Estoy muy emocionado con lo que pasó en el frente de las vacunas. Ha sido absolutamente increíble. Nada de eso ha sucedido nunca desde el punto de vista médico”.

“Creo que la gente está reconociendo que eso está teniendo un gran efecto, pero el mercado de valores simplemente superó los 30,000, nunca se había superado ese número. Ese es un número sagrado de 30,000; nadie pensó que lo vería jamás. Esa es la novena vez desde principios de 2020. Y es la 48a vez que batimos récords durante la administración Trump”.

“Y solo quiero felicitar a todas las personas dentro de la administración que trabajan tan duro”, continuó Trump. “Y lo más importante, quiero felicitar a la gente de nuestro país porque no hay gente como tú. Muchas gracias.”

El presidente no aceptó preguntas de los medios.

Jim Acosta de CNN describió la conferencia de Trump como “la cosa más extraña” que jamás haya visto “en la sala de reuniones de la Casa Blanca”

Tras el breve discurso, Jim Acosta de CNN describió la conferencia de Trump como “la cosa más rara y extraña que he visto en la sala de reuniones de la Casa Blanca”, y el caos de los empleados de la Casa Blanca gritando a los reporteros que ingresen a la sala de reuniones con poca antelación.

“Quería entrar a la sala de reuniones antes de que estuviéramos en nuestros asientos”, señaló Acosta, un cambio radical del procedimiento normal de las reuniones informativas de la Casa Blanca donde el presidente ingresa después de que todos los medios de comunicación están preparados y sentados.

Jordan Fabian, de Bloomberg, tuiteó que la conferencia de Trump de hoy fue “una de las apariciones más extrañas en la sala de reuniones presidenciales” que jamás haya visto. “No habló sobre la transición presidencial ni sobre planes para ceder”.

Daniel W. Drezner, colaborador de The Washington Post, tuiteó: “Juro por Dios que Trump entró en la sala de prensa de la Casa Blanca para anunciar que el Dow Jones había superado los 30,000. Habló durante tal vez un minuto y luego se fue sin responder preguntas. Qué espectáculo de payasos”.

Trump se ha negado a responder las preguntas de los periodistas desde el día de las elecciones

Trump no respondió preguntas después de su conferencia de prensa sorpresa el martes, y aunque Pence también estuvo presente, no habló. Sin responder a las preguntas de los reporteros, algo que se ha negado a hacer desde el día de las elecciones, según Betsy Klein de CNN, los periodistas políticos expresaron su confusión en Twitter sobre por qué Trump celebró la prensa de hoy.

La presentadora de NewsHour de PBS, Yamiche Alcindor, tuiteó: “Muy, muy extraño. Tan pronto como el presidente Trump entró en la sala de reuniones, se fue sin responder preguntas y después de elogiar el trabajo de su administración. Habló brevemente sobre las ganancias del mercado de valores y la vacuna COVID”.

Luego, Alcindor tuiteó: “Pres Trump no ha recibido una sola pregunta de los periodistas en aproximadamente tres semanas, desde que se convirtió en el perdedor proyectado de las elecciones de 2020. Sin embargo, hay tantas preguntas, incluida la pregunta clave: ¿Por qué no concede esta elección y deja de socavar la integridad de la democracia estadounidense?

