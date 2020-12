Resultados Colegio Electoral 2020: Biden VS Trump

Este lunes 14 de diciembre no solamente significó el primer día oficial en el que la vacuna contra el COVID-19 fue puesta por primera vez en Estados Unidos, sino que también marcó el día en el que el Colegio Electoral, organismo encargado de certificar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, emitiera sus votos para confirmar al próximo presidente de Estados Unidos.

Y aunque el actual mandatario, Donald Trump estuvo pidiendo a los miembros del organismo electoral que lo apoyaran a él para seguir en el poder, a pesar de haber sido derrotado en las urnas por Joe Biden, el Colegio Electoral mostró su transparencia y ya certificó más de 270 votos a favor del demócrata, cifra mínima requerida para declarar a un vencedor. El resultado final fueron 302 votos para Biden VS 232 para Trump, según CNN.

La agencia de noticias AP confirmó el triunfo de Biden, tras explicar que con ello el exvicepresidente de Obama reafirmó los resultados electorales que ya se habíán revelado hacía varias semanas en la Unión Americana. Tan solo está pendiente que Hawái emita su resultado, por lo que AP estima que antes de que acabe el día el resultado final será 306 votos para Biden y 232 para Trump.

El nuevo mandatario electo deberá posesionarse el próximo 20 de enero.

La agencia de noticias destacó que en medio de la presentación de resultados, fue el estado de California, con sus 55 votos electorales, el que puso a Biden arriba de los 270 votos necesarios para confirmar el triunfo.

“En algunos estados hubo mayor seguridad cuando los electores se reunieron ese día según la ley federal. Los electores emitieron boletas de papel en reuniones que tuvieron lugar en los 50 estados y el Distrito de Columbia, con máscaras, distanciamiento social y otras precauciones de virus a la orden del día”,dijo AP.

Swing States that have found massive VOTER FRAUD, which is all of them, CANNOT LEGALLY CERTIFY these votes as complete & correct without committing a severely punishable crime. Everybody knows that dead people, below age people, illegal immigrants, fake signatures, prisoners,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

La citada agencia de noticias explicó que el paso siguiente ahora será mandar los resultados certificados a Washington, donde se contarán en una audiencia en el Congreso el próximo 6 de enero, diligencia presidida por el vicepresidente Mike Pence, donde los congresistas y el segundo al mando del actual gobierno deberán estampar sus rúbicas en el último tramo del proceso formal.

Trump esperaba poder revertir los resultados en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, que le dieron la victoria a Biden, pero los representantes del Colegio Electoral de dichos lugares respetó la voz de las urnas. Los delegados de Nevada se reunieron por Zoom.

El Colegio Electoral es un organismo integrado por 538 miembros, que son el equivalente a un delegado por cada senador y por cada representante a la Cámara de Estados Unidos, al igual que tres electores adicionales del Distrito de Columbia, según las leyes electorales del país.



“Cada estado tiene un número de votos electorales igual al total combinado de su delegación en el Congreso, y cada legislatura estatal es libre de determinar el método que utilizará para seleccionar a sus propios electores”, asegura la National Conference of State Legislatures (NCSL).

