El Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer: ¿Cuándo comienza la vacunación?

Los entes reguladores del Reino Unido aprobaron este miércoles la vacuna contra el coronavirus que fabrican conjuntamente la farmacéutica Pfizer y el laboratorio alemán BioNtech. La distribución de la vacuna comenzará la semana próxima, luego de que las autoridades de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) concluyera que “cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad”.

UPDATE: The @MHRAgovuk issued a temporary authorization for emergency use of our #COVID19 vaccine with @BioNTech_Group in the United Kingdom.

This marks the first authorization of a vaccine to help fight the pandemic following a worldwide trial.

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 2, 2020