El anuncio de Rusia sobre la vacuna del COVID-19: ¿Es segura la Sputnik V?

Rusia comunicó este martes que su vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V, alcanza una eficacia del 95% tres semanas después de la aplicación de la segunda dosis. Así lo confirmaron el Centro Gamaleya de Rusia y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia).

Los científicos rusos llegaron a esta conclusión tras los ensayos clínicos de fase 3, que incluyeron a 39 pacientes positivos de COVID-19. La noticia fue confirmada por el sitio oficial de la vacuna.

La valuación de la eficacia se midió 28 días después de la primera dosis. Es decir, una semana más tarde de la segunda aplicación. En ese primer registro, la eficacia de la Sputnik V da un 91.4 %. La tasa de eficacia se incrementa en el día 42 posterior a la primera vacuna (21 días después de la segunda dosis). En ese segundo control registra un 95%.

“La singularidad de la vacuna rusa radica en el uso de dos vectores diferentes basados ​​en el adenovirus humano, lo que permite una respuesta inmune más fuerte y a más largo plazo en comparación con las vacunas que utilizan un mismo vector para dos dosis”, indicaron desde el Centro Gamaleya.

“Permítanme subrayar que el segundo análisis se realizó una semana después de que los voluntarios recibieran la segunda dosis, lo que significa que sus cuerpos han reaccionado parcialmente a ambas dosis. Esperamos que la tasa de eficacia sea aún mayor, según los datos de tres semanas después de la segunda inmunización, cuando se logra la respuesta más fuerte y estable del cuerpo”, agregó Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya.

Desde Rusia también indicaron que la vacuna Sputnik V no registra efectos adversarios en pacientes que participaron de los ensayos.

Luego del anuncio de Rusia acerca de la eficacia de la Sputnik V, el gobierno de ese país informó que la vacuna estará a disposición en enero para aquellos países que ya hayan acordado la compra del medicamento.

#GlobalEye | 'We hope to get regulatory approval for #SputnikV in India by January', says Kirill Dmitriev, CEO of @rdif_press in a conversation with @Parikshitl. Also adds, 'We are ready to supply the vaccine as early as January'@sputnikvaccine pic.twitter.com/z4Q6sTskW6

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 20, 2020