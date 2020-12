Congresistas tienen legislación lista para que Trump firme estímulo ¿habrá más dinero??

El martes, el presidente Donald Trump pidió que se ofreciera más dinero en los cheques de asistencia que serán parte del nuevo plan de estímulo para combatir las secuelas económicas creadas por la pandemia. Este pedido generó la respuesta de dos integrantes del congreso, Alexandria Ocasio-Cortéz de Nueva York y Rashida Tlaib de Michigan.

El Congreso y el Senado aprobaron las propuestas por el nuevo paquete de estímulo el lunes por la noche. Este propuesta permitía que se hiciera un pago de 600 dólares por persona quienes sean elegible. Para varios demócratas, esa cantidad era una cifra muy baja. El martes, el presidente amenazó con vetarla.

“Le estoy pidiendo al congreso que hagan una enmienda a esta propuesta e incrementar la ridículamente baja cantidad de $600 a $2,000 ó $4,000 para una pareja,” dijo Trump en un video de su perfil de Twitter.

Todo esto mientras también hablaba que seguiría buscando a través de las cortes la manera en la cual se podría mantener en la presidencia ya que se “había confirmado” que varios votos “fueron cambiados de Trump a Biden“. También le hizo recordar a su partido que si no fuera por él, estarían con ocho escaños menos.

Ocasio-Cortez y Tlaib indicaron que estaban listas para actuar el momento en el que el presidente hizo el pedido.

The omnibus is actually a collection of legislation that funds each federal agency (Homeland Security $ + Enviro $ + NASA $, etc).

There are many agencies, so the 2nd vote was the omni w/ DHS, DoD, Fin Services & a lot of the “pork” leg people are objecting to (I also voted NO)

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 23, 2020