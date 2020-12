Segundo paquete de estímulo: McConnell asegura aprobar paquete de estímulo en la recta final

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, prometió trabajar durante el fin de semana hasta que su cámara apruebe un proyecto de ley de alivio del coronavirus.

Hablando desde el Senado el jueves 17 de diciembre, McConnell indicó que las conversaciones de estímulo “todavía están en marcha” y están “progresando”. A medida que aumenta la presión para aprobar una legislación antes de la fecha límite de financiación de este fin de semana, prometió mantener al Senado en sesión hasta que se llegue a un acuerdo.

“El Senado no irá a ninguna parte hasta que tengamos el alivio de Covid listo”, dijo McConnell. “Nos quedaremos aquí”.

Productive conversations remain underway on COVID-19 relief. But Congress must not slide into treating these talks like routine negotiations at our routine pace.

This could not be more urgent. The Senate’s going to keep working right through the weekend until we get an outcome. pic.twitter.com/aXGTFunsPH

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 17, 2020