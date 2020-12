Kamala Harris opina sobre un segundo paquete de estímulo. ¿Qué dijo la vicepresidenta electa?

La vicepresidenta electa Kamala Harris está instando al Congreso a aprobar un segundo proyecto de ley de alivio de estímulo, acusando a los legisladores de “vivir en una burbuja”.

Harris hizo las declaraciones en una entrevista con Robin Roberts para Good Morning America. “Las moratorias sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias están a punto de terminar. La extensión que la gente necesita para obtener beneficios es muy real. Y la gente aquí en Washington, D.C., tiene que dejar de vivir en una burbuja”, dijo, según el programa.

“La gente tiene derecho a la expectativa que sus líderes en el Congreso los vean y actúen en su mejor interés”.

Los comentarios de Harris se produjeron después de meses de regateo entre demócratas y republicanos en el Congreso que no han logrado llegar a un acuerdo. Las dos partes permanecen muy separadas en el costo general de un plan, aunque un esfuerzo bipartidista para romper el atasco con una cantidad de compromiso ha conseguido algunos patrocinadores.

Esto es lo que necesitas saber:

Harris dice “la gente está sufriendo”

Robin Roberts' exclusive interview with VP-elect Kamala HarrisHarris addresses Trump’s reluctance to acknowledge the election results, Biden's plans to fight the pandemic and more. 2020-12-16T22:14:25Z

Harris compartió otras palabras fuertes con Roberts sobre la inacción del Congreso. “No entiendo la vacilación. La gente está sufriendo”, dijo.

Harris reconoció que trabajar con el Congreso es fundamental. Harris es una senadora de Estados Unidos.

“Si queremos llevar a cabo las cosas que el pueblo estadounidense quiere, como hacer que la gente vuelva a trabajar, reabrir pequeñas empresas, apoyar la reapertura de las escuelas, invertir en infraestructura, que será la creación de millones de puestos de trabajo, invertir en banda ancha … Si podemos hacer todo eso, será porque el Congreso y nuestra administración trabajan juntos”, dijo Harris, según GMA.

Hubo algunas señales de esperanza en el Congreso para un segundo proyecto de ley

El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, escribió en Twitter: “El pueblo estadounidense necesita más ayuda. Necesitamos dinero para la distribución de vacunas. Necesitamos relanzar el Programa de Protección de Cheques de Pago para salvar empleos. Necesitamos seguir proporcionando a los estadounidenses despedidos. Los líderes del Congreso de ambos lados seguirán trabajando hasta que lo logremos”.

Según CNN, el 16 de diciembre, McConnell dijo que ambas partes “hicieron un gran avance hacia la elaboración de un paquete de ayuda pandémica específico que podría aprobar ambas cámaras con mayorías bipartidistas. Acordamos que no nos iremos de la ciudad hasta que hayamos promulgado la ley“.

CNN informó que el plan bipartidista de aproximadamente $900 mil millones que se está considerando proporcionaría “$300 adicionales por semana en beneficios de desempleo y $330 mil millones para préstamos para pequeñas empresas”, y posiblemente cheques de estímulo de $600 para los estadounidenses que califiquen, aunque aún no se ha aclarado por completo. .

Los senadores Bernie Sanders y Josh Hawley se unieron anteriormente para impulsar los cheques de estímulo por $1,200. “Cuando le preguntas a la gente en la calle ‘¿Qué es lo más importante que puede hacer el gobierno en este terrible, terrible momento?’, Dirán: ‘Danos un poco de ayuda. Necesitamos ayuda ahora mismo para pagar las cuentas’”, dijo Sanders a CNN.

El 8 de diciembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó a McConnell, pero indicó que estaba abierta al plan bipartidista y dijo: “Las negociaciones bipartidistas que involucran a senadores y miembros de la Cámara han avanzado a buen ritmo y se debe permitir que prosigan sin la obstrucción del líder McConnell”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com