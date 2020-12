Mitch McConnell reconoce públicamente la victoria de Joe Biden y Kamala Harris

El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell reconoció la victoria del presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris el martes por la mañana tras los resultados del voto del Colegio Electoral el lunes. Los 538 electores votaron en el Colegio Electoral, cementando la victoria del presidente electo Joe Biden con 306 votos sobre los 232 votos para el presidente Trump.

A principios de noviembre, McConnell públicamente defendió las afirmaciones infundadas del presidente Trump de que había perdido las elecciones debido a fraude y dijo que Trump tenía “todo el derecho a investigar las acusaciones y solicitar recuentos”. Pero en un acto que inmediatamente se convirtió en noticia, McConnell tomó una postura notablemente distinta cuando felicitó al presidente y la vicepresidenta electa por su victoria el martes. El líder dijo:

“Hace seis semanas, los estadounidenses votaron en las elecciones generales de este año. Los procesos legales y constitucionales han continuado desarrollándose desde entonces. Ayer se reunieron electores en los 50 estados. Entonces, a partir de esta mañana, nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa. Muchos millones de nosotros esperábamos que las elecciones presidenciales arrojaran un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién tomará juramento el 20 de enero. El colegio electoral ha hablado. Hoy quiero felicitar al presidente-electo Joe Biden. El presidente electo no es ajeno al Senado. Se dedicó al servicio público durante muchos años. También quiero felicitar a la vicepresidenta electa, nuestra compañera de California, la senadora Harris. Más allá de nuestras diferencias, todos los estadounidenses pueden enorgullecerse de que nuestra nación tenga una vicepresidenta electa por primera vez”, finalizó McConnell.

El reconocimiento de McConnell sobre la victoria Biden-Harris fue parte de un discurso de casi 10 minutos donde los primeros nueve se dedico a resaltar los logros de la administración de Trump, “el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence merecen nuestro agradecimiento y nuestra gratitud por su incansable trabajo”, expresó entre otros elogios.



Es la primera vez que los republicanos se muestran de acuerdo con la inminente presidencia Biden-Harris. Otros republicanos que han expresado su aceptación de los resultados incluyen al senador republicano Mike Braun de Indiana que dijo, “hoy marca un momento decisivo en el que debemos dejar de lado la política y respetar el proceso constitucional que determina al ganador de nuestra elección presidencial”. El senador de Tennessee, Lamar Alexander apuntó “la elección presidencial ha terminado”, y la senadora Shelley Moore Capito de West Virginia dijo “es hora de pasar página y comenzar una nueva administración”.

El presidente electo, Joe Biden se dirigió al pueblo estadounidense, el lunes por la noche, tras darse a conocer los resultados electorales, y dijo “prevaleció la voluntad del pueblo. Nuestra democracia presionada, probada, amenazada, demostró ser fuerte y verdadera”.

Según un informe de The Guardian, todavía no hay concesión de parte de la administración Trump. Cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, sobre el voto electoral, McEnany respondió: “El presidente todavía está involucrado en un litigio en curso relacionado con la elección. La votación de ayer fue un paso en el proceso constitucional, así que se lo dejo a él”.