Se enfrenta a 7 años de cárcel por intentar estafar a su aseguradora con graffitis en su coche proTrump

Clifton Eutsey es un adolescente de Nueva York que ha sido acusado de fraude a su aseguradora después de que la policía dijera que destrozó su propio automóvil y luego intentara culpar a los partidarios del presidente Donald Trump.

El hombre de Buffalo, de 18 años, dijo a las autoridades el mes pasado que alguien pintó con spray el lema “Trump 4 President”, así como esvásticas e insultos homofóbicos, en su BMW 2004, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Erie. Eutsey informó que se le rompió el parabrisas y se le vertió azúcar en el tanque de gasolina, dijo el fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn, en un comunicado.

Eutsey fue acusado el 10 de noviembre de fraude de seguros en tercer grado, un delito grave y denuncia falsa de un incidente, continuó el fiscal de distrito.

“Se alega que durante las primeras horas de la mañana del 15 de octubre de 2020, el acusado pintó con spray intencionalmente su SUV con grafitis racistas, homofóbicos y antisemitas en Saranac Avenue en la ciudad de Buffalo”, dijo Flynn.

Clifton D. Eutsey, 18, of #Buffalo was arraigned on Insurance Fraud in the Third Degree, a Class "D" felony, and several misdemeanors. He is accused of intentionally spray painting his SUV with racist, homophobic and anti-Semitic graffiti on October 15. https://t.co/eGWsQ58KDm

“Se alega además que el acusado presentó intencionalmente un reclamo falso con su proveedor de seguro de automóvil”. Un vecino denunció el vandalismo el 15 de octubre, según Flynn. Añadió que la evidencia de video apunta a Eutsey como el culpable.

Eutsey se entregó el 15 de noviembre y luego fue puesto en libertad, informó la oficina del fiscal de distrito.

El adolescente deberá asistir a una audiencia por delito grave el lunes 11 de enero de 2021. Eutsey se podría enfrentar hasta 7 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos, dijo Flynn.

Esto es lo que necesita saber:

Clifton Eutsey, 18, allegedly spray-painted racist and homophobic slurs on his own BMW and is being charged w/insurance fraud in Buffalo, NY..

Swastikas, the N-word, KKK, anti-BLM and pro-Trump graffiti were painted on car and sugar poured in gas tank. https://t.co/qiLwF61amj

— James A. Gagliano (@JamesAGagliano) November 19, 2020