El líder supremo de Corea del Norte Kim Jong Un está “en coma”, según Changon Song-min, una ex asistente del presidente de Corea del Sur, según reportó la DNA. El 23 de agosto Chang explicó que mientras Kim aún no estuviera muerto, su hermana, Kim Yo Jong, sería provisionalmente la líder.

La CNN explicaba que el 21 de agosto, la hermana pequeña de Kim había recibido poderes parciales para poder tomar “decisiones de estado” con el fin de aliviar la carga de trabajo del líder. En ese momento, no había información sobre el estado de salud de Kim. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que la decisión de dar más poder a su hermana reforzaba el argumento de que ahora es “la segunda de facto en comando.”

No obstante, según la oficina del representante Kim Byung-kee, quien atendió a NIS el miércoles, Kim es la última autoridad para ejercer “el poder absoluto” como líder de Corea del Norte.

Chang, que recibió la actualización sobre el estado de salud de Kim de una fuente en China, explicó que las reciente fotos de medios de comunicación coreanos eran “fake”. “Pude comprobar que está en coma, pero su vida no ha terminado”, dijo Chang en una entrevista a un medio surcoreano. De momento, no ha existido una sucesión completa, así que Kim Yo Jong tendrá más poder a medida que pasaran los días porque no podía existir un vacío durante tanto tiempos.

¿Será Kim Yo Jong la líder si Kim muere?

La hija de Kim Jong Il y Ko Yong Hui, Kim Jo Yong es la menor de siete hermanos. Nacida en 1987 es considerada como “la favorita” de la familia. Tiene la absoluta confianza de Kim y del poder político en Corea del Norte.

Kim Yo Jong es muy reconocida por cuidar la imagen pública de su hermano, siguiendo las modas de los dictadores que hay en el mundo. Si bien es cierto que perdió algo de poder en 2019 tras que las negociaciones con Trump fracasaran en Hanoi, se ha ganado la confianza de los norcoreanos y es considerada como la mujer más poderosa del país.

Según el Washington Examiner, “expertos norcoreanos no tiene claro si una mujer puede tomar el comando. Después de todo, Corea del Norte es muy tradicional, y sería muy complicado para las élites de Pyongyang aceptarla como líder suprema. Es probable que fuera apartado en el momento que existiera un sustituto hombre de suficiente edad.”