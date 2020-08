[VÍDEO] Melania Trump le rechaza la mano descaradamente a Donald Trump así

Donald Trump, su esposa Melania Trump y su hijo Barron Trump fueron vistos bajando del Air Force One en la Joint Base Andrews el 16 de agosto, volviendo de Washington D.C. desde Bedminster, New Jersey. Mientras el presidente y la primera dama bajan las escaleras, Trump intenta dos veces dar la mano a Melania, pero ella insiste en no hacerle caso.

Melania (50 años) estaba sosteniendo una gran bolso con su mano izquierda, y aún se lo puso más cerca cuando Donald intentaba darle la mano. Melania mantuvo la cabeza baja mientras bajaba las escalera, y su pelo, con el fuerte viento, le tapaba la cara entera.

Después, Donald Trump (74 años), tocó brevemente a Melania con su mano derecha antes de saludar a la gente que esperaba su llegada. Melania en ningún momento movió la cabeza hacia él o mostró su cara antes de tocar el suelo.

El momento se hizo viral rápidamente en Twitter el domingo. Warren Leight, el showrunner de Ley & Orden tuiteó: “En cinco segundos, Trump intenta agarrar la mano de Melania, dos veces, y las dos veces es rechazado como si fuera un tocón en el metro.”

Hard not to notice Trump repeatedly trying to hold Melania’s hand on their way down the steps and her having none of it https://t.co/SXwkhgUagh

— Aaron Rupar (@atrupar) August 17, 2020