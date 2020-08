[AUDIO FILTRADO] La hermana de Donald Trump lo llama “mentiroso” y “sin principios”

Una conversación registrada entre la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, y la hermana mayor del presidente, Maryanne Trump Barry, ha sido revelada por The Washington Post el 22 de agosto.

La conversación fue grabada secretamente por Mary Trump, que recientemente ha publicado el best-seller Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.

Mary Trump, de 55 años, le dio al diario “15 horas de conversaciones cara a cara con Barry en 2018 y 2019”, reportó el diario. “Nos dio audios y transcripciones que no están incluidos en su libro.”

Barry, de 83 años, una juez federal retirado y el hermano mayor de los Trump dijo de Donald: “Sus malditos tuits. Siempre mintiendo, por Dios. Estoy hablando demasiado libremente, pero tú sabes. Cómo cambia las historias. La falta de preparación. Las mentiras. Santa mi****.”

“Todo lo que quiere es llamar la atención de sus votantes”, continúa Barry. “No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Si eres una persona verdaderamente religiosa, quieres ayudar a la gente. No hacer esto.”

Durante otra parte de la conversación, Barry, quien públicamente nunca ha hablado mal de su hermano, dice: “Es la falsedad de todo. Es esta falsedad y esta crueldad. Donald es cruel.”

En el libro de Mary Trump, ella escribió que Barry llamó a su hermano “payaso” durante las elecciones de 2016, y explicó cómo su tía desaprobaba la manera cómo Donald hablaba a la prensa de Fred Trump Jr, que murió de una enfermedad derivada del alcohol en 1981. “Está usando la memoria de tu padre para objetivos políticos y esto es un pecado, especialmente porque Freddy debería ser la verdadera estrella de esta familia”, dijo Barry a Mary Trump.

En el libro de Mary Trump, lanzó una bomba informativa en la que explicaba que el actual presidente de los Estados Unidos había hecho trampas en sus exámenes de admisión a la universidad. Explicó que su tío había pagado a un sustituto para que hiciera los tests, contratando a “un chico inteligente con experiencia en este tipo de pruebas.”

La puntuación que su sustituto consiguió para él, añadió Mary Trump, ayudó a un joven Donald Trump a poder ser admitido en la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

La jefa de prensa de la secretaría de la Casa Blanca, Sarah Matthews, explicó al The Daily Mail que “estas acusaciones sobre el examen de admisión a la universidad eran completamente falsas.”

