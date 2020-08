¿Cuánta gente hubo en el miting de Trump en New Hampshire?

El Presidente Donald Trump ofreció un miting no oficial el día después del final de la Convención Nacional Republicana en New Hampshire. Mucha gente sostuvo carteles de “protesta pacífica”, una referencia que Trump utilizó en el miting de Oshkosh sobre que su evento iba a ser una protesta pacífica más que un miting. Trump no está ofreciendo mitings oficiales en este momento, pero hoy cerca de 1000 persones se reunieron en un espacio completamente desbordado, además de la gente que se encontraba en el hangar. Aquí tienen fotos con la multitud y más detalles sobre cuánta gente estuvo en el evento.

Según la web oficial del evento, el “miting” empezó a las 6:00 PM, Hora del Este, con la apertura de puertas algunas horas antes. El acto se celebró en el Pro Star Aviation en Londonderry, New Hampshire. Sin embargo, en la web de Donald Trump decía que el evento se iba a celebrar en Manchester, New Hampshire. Las dos ciudad se encuentran técnicamente separadas por pocos kilómetros, pero el “miting” se movió de Manchester a Londonderry un par de días antes del evento, según reportó Union Leader.

Weijia Jiang de CBS News reportó que 1.400 personas fueron al evento.

We are reporting tonight from the President’s rally in New Hampshire, where an emergency ordinance requires the use of face masks.

But most of the 1400 in the crowd are not wearing one. https://t.co/jwppYTfKZi

— Weijia Jiang (@weijia) August 28, 2020