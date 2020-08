Se filtran audios de Melania Trump hablando mal sobre Donald. ¿Qué dijo?

Stephanie Winston Wolkoff ha grabado secretamente audios de su ex amiga Melania Trump hablando sobre su marido Donald Trump y su hijastra Ivank Trump.

Stephanie Winston Wolkoff, una ex gran amiga de Melania Trump, grabó secretamente conversaciones de la primera dama haciendo comentarios despectivos sobre ambos, según el periodista Yashar Ali.

En su libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady, que saldrá el 1 de septiembre, Wolkoff detalla cómo fue su amistad con Melania a lo largo de 15 años y por qué dejó de formar parte del círculo más próximo de la primera dama en febrero de 2018. En el libro de Wolkoff, se podrá leer la reacción que tuvo cuando se filtró el audio en el que escuchábamos a Donald diciendo que había que “agarrar por el co** a las mujeres” y su “realmente me da igual. ¿Y a ti?”

El 24 de agosto, Ali tuiteó: “La mayor parte de los comentarios despectivos de la Señora Trump son respecto a Ivanka Trump”, la hija del presidente. Wolkoff, que trabajaba en la dirección de eventos en Vogue, ayudó a gestionar la ceremonia de inauguración de Donald y fue la encargada de contratar al personal que ayudaría a Melania, ayudándola con iniciativas y hasta con algunos discursos.

Sin embargo, esta gran relación se fue al traste cuando “ella se convirtió en el chivo expiatorio sobre el que se dirigieron acusaciones de irregularidades financiera en esta ceremonia de inauguración. Melania pudo haber defendido a su amiga, pero se mantuvo al lado de Donald, sabiendo bien que Wolkoff no era la culpable.”

En la descripción del libro que saldrá en septiembre, Gallery Books resume el libro así: “En sus memorias, leeremos las crónicas del viaje de Wolkoff desde la amistad que comenzó en New York con Melania Trump hasta su salida repentina, para vivir después en Washington, siendo abogada en causas a favor de mujeres y niños.

Esta semana su sobrina Mary Trump también filtró audios hablando mal de Donald

Hace unos días, Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, filtró audios a The Washington Post en los que hablaba con la hermana mayor del presidente, Maryanne Trump Barry.

La conversación fue grabada secretamente por Mary Trump, que recientemente ha publicado el best-seller Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo.

Mary Trump, de 55 años, le dio al diario “15 horas de conversaciones cara a cara con Barry en 2018 y 2019”, reportó el diario. “Nos dio audios y transcripciones que no están incluidos en su libro.”

Ladies and gentlemen, Mrs. Maryanne Trump Barry on her brother Donald J. Trump! #legend pic.twitter.com/n5EbzfwZWJ — Eily Teague (@EilyTeague) August 23, 2020

Barry, de 83 años, una juez federal retirado y el hermano mayor de los Trump dijo de Donald: “Sus malditos tuits. Siempre mintiendo, por Dios. Estoy hablando demasiado libremente, pero tú sabes. Cómo cambia las historias. La falta de preparación. Las mentiras. Santa mi****.”

“Todo lo que quiere es llamar la atención de sus votantes”, continúa Barry. “No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Si eres una persona verdaderamente religiosa, quieres ayudar a la gente. No hacer esto.”

Durante otra parte de la conversación, Barry, quien públicamente nunca ha hablado mal de su hermano, dice: “Es la falsedad de todo. Es esta falsedad y esta crueldad. Donald es cruel.”