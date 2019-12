Autoridades de Austin sin rastro sobre bebé recién nacida y su madre: ¿las asesinaron?

Bastante alarmada se encuentra la comunidad de la ciudad de Austin Texas, tras enterarse de la desaparición de Heidi Broussard y su hijita de apenas 2 semanas de nacida, llamada Margot Carey. Las primeras informaciones suministradas por las autoridades es que la madre y su bebita desaparecieron desde la mañana del pasado 12 de diciembre.

La Policía de Austin ha lanzado una intensa campaña de búsqueda y ha pedido a la ciudadanía que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Broussard y Carey debe llamar al Departamento de Policía al 512-974-5250.

A través de un comunicado de prensa, la Policía de Austin aseguró que Broussard, de 33 años, y Carey fueron vistas por última vez alrededor de las 7:30 de la mañana, en la Escuela Primaria Cowan, ubicada a lo largo del 2817 de Kentish Drive.

Father makes plea for missing woman and baby's return | KVUEOn Thursday, Heidi Broussard disappeared after dropping off her fiance's son at Cowan Elementary School in southwest Austin. STORY: https://www.kvue.com/article/news/local/austin-police-search-missing-mom-baby/269-e246b008-1502-4912-afe8-19c8285e16ad KVUE is Austin's ABC affiliate station and has been delivering local news for Central Texans since 1971. Today it is owned by TEGNA, Inc., which reaches approximately one-third of all television households in America. http://www.kvue.com 2019-12-15T04:09:19.000Z

La madre estuvo allí dejando a su niño en la escuela. La policía cree que Broussard y Carey regresaron a su hogar cerca de West William Cannon y South First Street.

Broussard es una mujer blanca, que mide 5’3 y pesa 150 libras. Ella tiene el pelo largo y oscuro con iluminaciones. No se sabe qué ropa llevaba puesta cuando desapareció.

Shane Carey, el padre de Margot, le dijo a CBS Austin que habló por última vez con su mujer alrededor de las 8 de la mañana del 12 de diciembre. Carey dijo que regresó a casa de su trabajo alrededor de las 2 p.m. y descubrió que Broussard y su hija no estaban allí.

Carey dice que luego recibió una llamada telefónica de la Escuela Primaria Cowan para decir que el hijo de la pareja no había sido recogido. Carey fue a recoger a su hijo al centro educativo. Cuando regresó a casa y Broussard todavía no estaba allí, Carey asegura que en ese momento llamó a la policía.

CBS Austin destacó que cuando hablaron con él, Carey estaba en una tienda de T-Mobile e intentó obtener los registros del teléfono celular de Broussard.

“Si ves a una madre increíble con un bebé caminando o en una camioneta o automóvil sospechoso o algo así, por favor, que alguien llame”, aseguró el hombre a la estación de noticias.

El marido de la mujer desaparecida agregó a KVUE: “No sé por qué alguien dañaría o tocaría a estas dos hermosas mujeres juntas. Es una persona increíble. Ella tiene un apoyo increíble, amigos detrás de ella. Es muy buena, una de las mejores personas que he conocido, tan buena y hace cualquier cosa por sus hijos, una de las mejores mamás”.

Austin police searching for missing mom and her 2-week-old baby | KVUEThe Austin Police Department is seeking the public's help in finding a missing mother and her 2-week-old daughter. Police said they are looking for Heidi Broussard, 33, and Margot Carey. STORY: https://www.kvue.com/article/news/local/austin-police-search-missing-mom-baby/269-e246b008-1502-4912-afe8-19c8285e16ad | Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/kvuetv?sub_confirmation= KVUE is Austin's ABC affiliate station and has been delivering local news for Central Texans since 1971. Today it is owned by TEGNA, Inc., which reaches approximately one-third of all television households in America. http://www.kvue.com 2019-12-13T17:41:46.000Z

CBS Austin informó que Broussard trabajó en un Cracker Barrel en Buda, Texas.

Broussard ha trabajado en el lugar desde el 2015 y los compañeros de trabajo de la madre dijeron a la estación que Broussard había estado fuera del trabajo desde que dio a luz el 26 de noviembre.

Heidi Broussard Missing Mom with 2 week old infantAustin TX mom Heidi Broussard is missing along with her 2 week old baby Margot Carey. She was last seen Thursday (Dec 12th) at her son's school dropping him off. 2019-12-15T19:23:13.000Z

Según la página de Facebook de Broussard, estudió para ser técnica veterinaria en la universidad.

La madre de Broussard le dijo a KXAN que estaba en camino de Louisiana a Texas para ayudar con la búsqueda.