[VIDEO] Impactantes imágenes del ataque terrorista en Yemen: al menos 26 muertos y 50 heridos

Una serie de explosiones ocurridas este miércoles en el aeropuerto de Adén, al sur de Yemen, dejaron al menos 26 muertos y 50 heridos. Las detonaciones se produjeron cuando el avión que transportaba al nuevo gobierno de unidad arribó a la capital provisoria del país asiático.

De momento no están aclaradas las causas de las explosiones. Ningún grupo terrorista se ha reivindicado el ataque. De acuerdo a la AFP, se produjeron dos explosiones en el preciso momento en que la comitiva descendía del avión.

#ÚLTIMAHORA El balance de muertos en las explosiones en Yemen se eleva a 26 (fuentes médicas) #AFP pic.twitter.com/k09P2uiIKf — Agence France-Presse (@AFPespanol) December 30, 2020

The Associated Press mostró imágenes del momento en que se producía la explosión. El ruido y el humo negro provocó pánico entre los presentes.

BREAKING: An explosion at the airport in Aden has killed at least 16 people and injured 60, a Yemeni health official says. The blast occurred shortly after a plane carrying the country's newly formed Cabinet landed, but no one on the plane was hurt. https://t.co/5BQI259kiU — The Associated Press (@AP) December 30, 2020

El ataque habría sido perpetrado con drones

Naguib al-Awg, ministro yemení de Comunicaciones, se encontraba en el avión al momento de las explosiones. Según su testimonio, el ataque habría sido perpetrado con drones. Así se lo contó a la AFP.

Luego de las explosiones, las fuerzas de seguridad resguardaron al primer ministro de Yemen, Maeen Abdulmalik Saeed. Lo retiraron escoltado del aeropuerto y pasó a refugio en el Palacio Mashiq.

“Estamos bien”, tuiteó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Ahmed ben Mubarak.

🇾🇪 | URGENTE: Momento de la explosión en el aeropuerto de Aden en Yemen: pic.twitter.com/7rHgvPp8lE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 30, 2020

El portavoz del gobierno, Rajeh Badi, solicitó que se despliegue una “investigación internacional de este acto delictivo”, sugiriendo que se trata de fuerzas armadas terroristas. Badi confirmó a la AFP que todos los miembros del gobierno se encuentran en bien. Los muertos y heridos corresponden a civiles, funcionarios locales y empleados de la seguridad del aeropuerto de Aden.

🇾🇪 | URGENTE: El Ministro de Información del gobierno de unidad de Yemen ha acusado a los hutíes del ataque en el aeropuerto de Adén pic.twitter.com/459Ea6M1ya — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 30, 2020

La crisis política de Yemen

Yemen atraviesa desde hace años una devastadora crisis política. Su último capítulo se produjo el 18 de diciembre. Con el respaldo de Arabia Saudita, un nuevo gobierno asumió el mando de ese país de Medio Oriente.

La coalición incluye miembros del antiguo gobierno y separatistas del sur. Ambos luchan contra las fuerzas rebeldes hutíes, que se apoderaron del norte del país y mandan en la capital, Saná. Los hutíes cuentan con el respaldo del gobierno de Irán.

Funcionarios de Yemen acusan a los rebeldes hutíes

Ningún grupo terrorista se adjudicó las bombas que explotaron este miércoles en el aeropuerto de Aden, al sur de Yemen. Sin embargo, funcionarios del nuevo gobierno acusaron a los rebeldes hutíes de haber provocado el ataque terrorista.

#ULTIMAHORA #Yemen

Fuentes de la seguridad yemení revelan que los cohetes Katyusha que impactaron en el aeropuerto, fueron lanzados desde Taiz un área controlada por la milicias Hutíespic.twitter.com/638RWQB2Je — Essa Younes عيسى 🇦🇪🇪🇸 (@Essa_Younes) December 30, 2020

El ministro de Información, Muammar al-Iryani, aseguró en Twitter que los rebeldes hutíes son los autores de este “ataque terrorista”.

El primer ministro también se refirió a un “acto terrorista cobarde”, aunque evitó mencionar a los hutíes. “Solo aumentará nuestra determinación de hacer nuestra tarea”, expresó.

كلمة مباشرة لدولة رئيس الوزراء: pic.twitter.com/GH8ll4WlPn — معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) December 30, 2020

El Ministro de asuntos exteriores y expatriados, Ahmed A. BinMubarak, aseguró que el gobierno no descansará hasta encontrar a los culpables del ataque.

والله اننا اكثر اصرار واشد عزيمة ولن يرهبوننا ، الرحمة في عليين للشهداء والشفاء العاجل للجرحى . #عدن #اليمن #استهداف_المطار — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) December 30, 2020

La ONU condenó los ataques en Yemen

Martin Griffiths, enviado de la ONU en Yemen, repudió los ataques ocurridos este miércoles en el aeropuerto de Aden, al sur de Yemen. “Mataron e hirieron a varios civiles inocentes”, expresó.

“I strongly condemn the attack at #Aden airport upon the Cabinet's arrival and the killing and injury of many innocent civilians. My sincere condolences and solidarity to all who lost loved ones," – @OSE_Yemen Martin Griffiths#Yemen #adenairport pic.twitter.com/bK28YqvFVQ — UN Geneva (@UNGeneva) December 30, 2020

“Este inaceptable acto de violencia es un trágico recordatorio de la importancia de volver a poner urgentemente a Yemen en el camino de la paz”, expresó a través de Twitter.

En el último lustro, Yemen sufrió violentos episodios como consecuencia de disidencias dentro del grupo antihutí. Se peleaban separatistas con partidarios del gobierno. Arabia Saudita intervino en 2015 con el objetivo de lograr consenso y formar una coalición de unidad.

El objetivo de Riad es combatir a los rebeldes hutíes, a quienes considera una amenaza para sus propios intereses en la región. Por eso es que intervino en el conflicto civil que azota al país vecino.

De acuerdo a la ONU, Yemen es el país que atraviesa la peor crisis humanitaria del mundo. Un alto porcentaje de su población está al borde de la hambruna.

