Secretario de Salud hace advertencia a latinos sobre vacuna COVID: ¿Qué dijo?

El plan de vacunación contra el COVID, promovido por la Administración Biden, ha logrado que hasta ahora más del 50% de los adultos del país se hayan inmunizado completamente y el 60% tenga al menos la primera dosis. Pero en medio del impulso para que más personas se vacunen, una realidad que sigue siendo notoria, es que muchos latinos todavía están renuentes a ponerse la vacuna, como se evidencia en la ciudad de Nueva York, donde apenas el 27% de los hispanos están vacunados completamente.

Y en su afán para que más latinos se vacunen y dejen de lado mitos y falsas creencias sobre los efectos de las inyecciones, el Secretario de Salud y Servicos Humanos de la Administración Biden visitó un puesto de vacunación en Queens, Nueva York, donde le envió un fuerte mensaje a los latinos e hizo una advertencia.





“El que no se vacuna, o no le interesa cuidar a su familia, o no está viviendo en este mundo (…) Somos la comunidad más afectada. Tenemos más gente con clasificación de obrero esencial, pero no entiendo (por qué la mayoría de latinos no se vacuna). No lo entiendo como secretario de este departamento, ni como líder, ni como latino. Es tiempo ya de vacunarnos“, dijo Becerra, en su visita al Queens Center Mall, según el periódico El Diario NY.





“No hay nada que temer. Casi que estamos yendo a sus casas a preguntarles si podemos ponerles la vacuna. Hay sitios por todos lados y no hay excusas para que no se la pongan: es gratis y no estamos pidiendo documentos”,agregó el funcionario instando de manera urgente a que los hispanos entiendan que las vacunas garantizan mayor libertad y regreso a la normalidad en medio de la lucha contra el COVID.





Becerra pidió que aquellos latinos que todavía tienen dudas sobre la seguridad de las vacunas, que no crean en cuentos ni falsas historias que se han construido alrededor de las vacunas.

“Hay muchas historias que no son reales. A uno le decían de niño que ‘si te bañas después de comer, la boca se te va a achuecar. Y ahora cosas que se dicen (sobre la vacuna) son peores porque están en redes y asustan muchos, pero no son ciertas”, dijo el Secretario de Salud. “Por eso necesitamos las voces de la gente en que la comunidad confía. Necesitamos escuchar a los sacerdotes, a los médicos, a los maestros y a los entrenadores de deportes que le digan a la comunidad que las vacunas son seguras.





El Secretario Becerra dijo además que la Administración Biden espera que el próximo 4 de julio se logre que el 70% de los adultos de Estados Unidos se hayan puesto al menos la primera dosis de la vacuna.