Autoridades de salud advierten no besar ni tocar pollos de corral: ¿Cuál es el peligro?

Las autoridades de salud de Estados Unidos acaban de lanzar una nueva alerta, debido a la aparición de un brote infeccioso que está generando mucha preocupación, y por ello recomendaron claramente a los amantes de las aves, no besar ni tocar a pollos, patos ni gallinas de corral.

Así lo reveló NPR, tras explicar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pidieron a quienes tienen aves en los corrales y patios de sus casas extremar medidas, especialmente entre los niños, pues han descubierto casos de salmonella relacionados con el contacto con aves.

NPR destacó que los CDC reportaron más de 163 casos de personas con aves de corral contagiadas con salmonella, en 43 estados de todo el país.





A través de un comunicado presentado esta semana, los CDC fueron muy claros en lanzar su advertencia, a fin de evitar que la infección se propague.

“No bese ni agarre a las aves de corral del patio trasero, y no coma ni beba cerca de ellas. Esto puede propagar los gérmenes de Salmonella a la boca y enfermarlos”, dijo la agencia federal en su misiva.

Los CDC mencionaron de manera especial que los niños menores de 5 años representan la tercera parte de todos los contagios nuevos descubiertos relacionados por contacto con aves de corral, por lo que pidieron tener mucha atención a los menores para evitar que toquen pollos y gallinas, al igual que patos.





“No permita que los niños menores de 5 años toquen las aves (incluidos los polluelos y los patitos) ni nada en el área donde viven y deambulan las aves. No besen ni acaricien a los pájaros, ya que esto puede propagar gérmenes a su boca y enfermarlos”, alertaron.

En su reporte, los CDC manifestaron que del total de las personas a las que se les ha detectado la salmonelosis, 34 debieron ser hospitalizadas por complicaciones en su salud, pero advirtieron que por fortuna hasta ahora no se han registrado hechos mortales.

Asimismo, esa agencia reconoció que temen que el número de contagios por salmonella pueda ser mucho mayor, pues no todas las personas infectadas se hacen la prueba necesaria para confirmar que les está ocurriendo.

“Es probable que el número real de personas enfermas sea mucho mayor que el número informado, ya que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les hace la prueba de Salmonella”, aclararon los CDC.





Las personas infectadas por salmonella pueden presentar síntomas serios que requieren atención médica, como diarrea severa por más de 3 días, fiebre superior a 102°F, deposiciones con sangre, vómitos incontrolables, deshidratación, sequedad en la boca y mareos, entre otros.