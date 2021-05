Fauci habla de 3a dosis de vacuna COVID: ¿En cuánto tiempo hay que ponérsela?

El gobierno Biden y los estados continúan haciendo diferentes tipos de esfuerzos para convencer a más personas de que se pongan la vacuna contra el COVID-19, y justo cuando se conoció que alrededor de 279,397,250 dosis han sido administradas en el país, el Dr. Anthony Fauci, dio nuevas luces sobre las dosis de refuerzo que deberán ponerse las personas inmunizadas.

Y es que luego de que funcionarios de Pfizer revelaran que sus estudios muestran la necesidad de una tercera dosis para mantener la efectividad de las vacunas contra el coronavirus, el Dr. Anthony Fauci, experto epidemiólogo de la Casa Blanca, confirmó que los vacunados necesitarán una nueva dosis.

El Dr. Fauci aseguró que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de las farmaceúticas Pfizer o Moderna será necesaria en un perído de un año después de puesta la segunda dosis.





Play



COVID booster shot likely needed, Dr. Fauci says The nation's leading doctor on infectious diseases Doctor Anthony Fauci says a COVID vaccine booster shot is highly likely. 2021-05-20T14:24:52Z

Así lo reveló el periódico Mercury News, que citó al experto de la Casa Blanca.

“Sabemos que la durabilidad de la vacuna, que la eficacia dura al menos seis meses, y probablemente considerablemente más, pero creo que es casi seguro que necesitaremos un refuerzo en algún momento dentro de un año más o menos después de recibirla”, dijo Fauci, según el mencionado medio.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se unió a la voz del director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, quien reconfirmó la necesidad de la dosis de refuerzo en un período de entre 8 meses y un año.





Play



Fauci on vaccine effectiveness and possibility of booster shots Subscribe to our channel! youtube.com/channel/UCgjtvMmHXbutALaw9XzRkAg?view_as=subscriber Check out our video catalog: politico.com/video Follow POLITICO here: ➤ Twitter: twitter.com/politico/ ➤ Instagram: instagram.com/politico/ ➤ Facebook: facebook.com/politico/ #Fauci #Covid #Vaccine #Booster 2021-04-05T20:18:58Z

Según NBC News, en una reunión con Axios, Fauci agregó que “la durabilidad de la protección contra los coronavirus generalmente no es de por vida”.

El epidemiólogo advirtió que las vacunas contra el COVID han mostrado ser muy efectivas para evitar la enfermedad o terminar con síntomas graves o incluso la muerte, de llegar a infectarse del virus.

“Estamos viendo un grado muy, muy alto de efectividad”, dijo Fauci. “Para mí, eso es un fuerte respaldo de por qué más personas deberían vacunarse”.

A pesar de sus declaraciones del miércoles sobre la necesidad de que la tercera dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna se aplique en un período de un año, según NBC News, este jueves el Dr. Fauci dijo que por ahora no hay un dato específico sobre cuando habrá que ponerse el refuerzo de la inmunización, advirtiendo que hay que estar preparados.

“La conclusión es que no sabemos si necesitaremos inyecciones de refuerzo ni cuándo”, dijo el experto. “Pero sería una tontería no prepararse para la eventualidad de que lo necesitemos”.

Fauci recalcó que no hay información precisa a las dudas de la durabilidad de la protección que da la vacuna, pero recalcó que pudiera ser necesaria entre año o año y medio.

“Desde el punto de vista de la salud pública, no sabemos la respuesta a eso, y tenemos que ser lo suficientemente humildes y modestos para decir que simplemente no sabemos cuándo será. Pero tenemos que estar preparados para el caso de que dentro de un año o dentro de 18 meses tengamos que hacerlo. Necesitamos estar preparados para darlo con cierto grado de conocimiento de lo que va a hacer”.

El citado medio mencionó que Pfizer, a través de un comunicado dijo: “Hasta que veamos una reducción en la circulación del SARS-CoV-2 y la enfermedad Covid-19, creemos que es probable que se necesite una tercera dosis, un refuerzo de nuestra vacuna, dentro de los 12 meses posteriores a la administración de la vacuna, para ayudar a brindar protección… También estamos preparados para actualizar la vacuna rápidamente en caso de que surjan variantes que escapen a la protección actual de la vacuna”.