Nuevos hallazgos sobre vacunas COVID de Pfizer y Moderna: ¿Qué tanto protegen?

A medida que siguen avanzando los programas de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, van surgiendo nuevos hallazgos relacionados con la eficacia real que ofrecen dichos medicamentos. Y esta vez, cuando los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) reportan que en el país unas 158,365,411 personas se han puesto ya una dosis de la vacuna y 124,455,693 ya están completamente vacunados, esa agencia reveló datos positivos sobre el nivel de protección que están teniendo las inyecciones ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna.

Tras un minucioso estudio adelantado entre una muestra de casi 2,000 miembros del personal de salud, los CDC comprobaron que estas dos vacunas redujeron el riesgo de enfermarse de COVID-19 en un 94% entre aquellos completamente inmunizados.

“Este informe proporcionó la información más convincente hasta la fecha de que las vacunas COVID-19 estaban funcionando como se esperaba en el mundo real”, dijo la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky, a través de un comunicado.





Así nos hace inmunes al coronavirus la vacuna de Pfizer Cuando la vacuna se inyecta en el paciente, su sistema inmunológico actúa como si el cuerpo se hubiera infectado y genera anticuerpos. Así evita el futuro contagio por coronavirus. Sin embargo, no está todavía claro cuánto tiempo dura la inmunidad que proporciona la vacuna.

“Este estudio, sumado a los muchos estudios que lo precedieron, fue fundamental para que los CDC cambiaran sus recomendaciones para aquellos que están completamente vacunados contra COVID-19”, agregó la funcionaria, defendiendo las nuevas medidas que se tomaron para levantar el uso de mascarillas entre personas vacunadas, pues no representan problemas para su seguridad.

Los CDC explicaron que la evaluación comparó el estado de vacunación de participantes que dieron positivo a COVID-19 con el estado de vacunación de los que dieron negativo.

“Entre los 1.843 participantes, hubo 623 casos y 1,220 controles. Las estimaciones de la eficacia de la vacuna se calcularon comparando las probabilidades de la vacuna COVID-19 en casos y controles. El gran tamaño de la muestra en este estudio permitió una estimación precisa de la efectividad de la vacuna con intervalos de confianza más estrechos que los hallazgos anteriores de los CDC publicados el 29 de marzo”, advirtieron los CDC.





CDC: Fully-vaccinated people don't need to mask, physically distance in most cases

La agencia federal destacó que los resultados de su estudio cobran mayor importancia sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID, ya que fue realizado entre personal de salud que tienen un mayor riesgo de exposición al coronavirus por las interacciones con los pacientes.

“La vacunación los protege a ellos y a sus pacientes contra el COVID-19 y asegura la continuación de los servicios de atención médica críticos”, agregaron en el comunicado, urgiendo la importancia de que quienes aun no se vacunan lo hagan.

“La evaluación encontró que la enfermedad sintomática de COVID-19 se redujo en un 94% entre los miembros del personal de salud que estaban completamente vacunados, definida en este estudio como siete o más días después de recibir una segunda dosis de vacuna”, agregaron, explicando también que los pacientes que solo se han puesto una dosis de la vacuna, lograron una protección contra el COVID del 82%.





“Estos hallazgos respaldan la recomendación de los CDC de que todos deben recibir ambas dosis de una vacuna de ARNm COVID-19 para obtener la mayor protección”, dijeron los CDC. “Esta evaluación es parte de la estrategia integral de los CDC de utilizar métodos complementarios para comprender cómo funcionan las vacunas COVID-19 en diferentes poblaciones y entornos del mundo real… Los CDC tienen varias redes de vigilancia que continuarán evaluando qué tan bien funcionan las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA en condiciones del mundo real en personas de diferentes grupos de edad, incluidos niños y adolescentes”.