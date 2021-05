Dr. Fauci no está convencido de que origen del COVID fue natural: ¿Qué sabe?

Desde que estalló la pandemia del COVID-19 a comienzos del año pasado en China, que hasta el momento ha dejado un saldo de más de tres millones y medio de muertes en todo el mundo, casi 600,000 de ellas en Estados Unidos, han sido muchas las dudas que han circulado a raíz de la manera como se originó el virus que puso en jaque a todo el planeta.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en marzo pasado, tras averiguaciones hechas en Wuhan, China, por un grupo especial sobre el origen del COVID-19, que el Coronavirus pudo haber “nacido” en granjas de animales exóticos, dando fuerza a la versión de que su origen fue natural, otras versiones han puesto en duda esas teorías y aseguran que pudo haber sido fabricado en un laboratorio.





Anthony Fauci is ‘not convinced’ COVID-19 developed naturally Dr Anthony Fauci is “not convinced” COVID-19 developed naturally and says investigation should continue until the world knows “exactly what happened”. America's top infectious diseases expert made the remarks during a Poynter event called United Facts of America: A Festival of Fact-Checking. Dr Fauci was asked if he was still confident that COVID-19 developed naturally.… 2021-05-24T03:12:03Z

Y esta vez el Dr. Anthony Fauci, considerado la voz más experta sobre el COVID en la Administración federal, fue consultado nuevamente sobre si el COVID se originó de manera natural, sobre lo que dijo no estar muy convencido, pero sin dar crédito tampoco a las hipótesis de que fue creado.

Así lo dio a conocer CNN, donde se aseguró que Fauci habló sobre el tema en un evento del Poynter Institute el pasado 11 de mayo, donde recalcó la necesidad de que se adelanten más investigaciones para determinar como empezó todo.





Rand Paul's Tense Confrontation with Fauci Over COVID-19's Origin | DIRECT MESSAGE | Rubin Report Dave Rubin of The Rubin Report talks about the escalating violence between Israel and Palestine, and Rand Paul’s clash with Dr. Fauci about the possibility of COVID originating in the Wuhan Institute of Virology. Dave first gives his take on the rocket attacks in Gaza, Tel Aviv, and Jerusalem. Can anything be done about this… 2021-05-12T18:35:24Z

“De hecho No. No estoy convencido de eso. Creo que deberíamos continuar investigando lo que sucedió en China hasta que sigamos averiguando lo mejor que podamos sobre lo que sucedió”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, al hablar del origen del COVID-19.

“Ciertamente, las personas que lo investigaron dicen que probablemente fue el surgimiento de un reservorio animal que luego infectó a los individuos, pero podría haber sido otra cosa, y tenemos que averiguarlo. Entonces, ya saben, esa es la razón por la que dije que estoy perfectamente a favor de cualquier investigación que investigue el origen del virus”, agregó el experto, según agregó FOX News.





Anthony Fauci, Rand Paul Spar Again Over Covid Origin at Senate Hearing Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, spared with Sen. Rand. Paul (R) Kentucky on Tuesday during a Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee hearing to discuss the ongoing federal response to Covid-19. Top infectious disease expert Dr. Anthony Fauci says we are at a "critical turning point"… 2021-05-11T19:36:27Z

Las declaraciones de Fauci se suman a las hechas la semana pasada en una cita en el Congreso, donde habló también del tema.

“¿Dirá categóricamente frente a este grupo que el virus COVID-19 no pudo haber ocurrido por pases seriados en un laboratorio?”, preguntó el senador Rand Paul, a lo que el Dr. fauci dijo: “No tengo ninguna explicación de lo que pueden haber hecho los chinos, y estoy totalmente a favor de cualquier investigación adicional de lo que sucedió en China”.