Estudio revela que perros detectan COVID con 90% de precisión: ¿Qué más hallaron?

Mientras gobiernos de todas partes del mundo siguen luchando para controlar la pandemia del COVID-19, que ha dejado más de 167 millones de personas contagiadas y casi 3 millones y medio de muertes, científicos siguen adelantando todo tipo de investigaciones tendientes a encontrar maneras que contribuyan a poner a raya al coronavirus.

Y esta vez, en un hecho que ha causado esperanza en una nueva manera para detectar el COVID para evitar que se extienda y se generen más contagios, un estudio publicado el domingo confirmó que los perros pueden identificar casos de personas infectadas, gracias a su olfato.

Así lo reveló CNN, tras reportar que una investigación realzada por la London School of Hygiene & Tropical Medicine descubrió que el olfato de los perros entrenados puede descubrir el llamado SARS-CoV-2, con niveles de precisión muy altos.

Las pruebas realizadas dejaron ver que los perros alcanzan a identificar casos hasta con 90% de precisión, no solamente entre personas que presentes síntomas sino incluso entre aquellos portadores del coronavirus que sean asintomáticos.

James Logan, líder del proyecto de estudio, dijo, según CNN: “Los resultados son extremadamente emocionantes… Los perros podían detectar Covid con una velocidad y precisión increíbles, incluso si una persona no presentaba síntomas”.

La investigación, en la que según The Guardian participaron además la Universidad de Durham y el grupo Perros de detección médica, terminó la Fase 1 del ensayo para que los perros identifiquen la infección, con resultados altamente positivos.

Citando detalles del estudio, The Guardian mencionó que la detención del COVID por parte de los perros resulta mucho más rápida que las pruebas PCR que s ehan venido adelantando e incluso tienen mayor precisión que test de flujo lateral.





Perros detectan COVID-19 en aeropuerto de Chile

Según el informe, lo que ocurre es que las personas infectadas por COVID-19 generan un olor particular, no para la nariz humana, pero que los caninos detectan con su desarrollado olfato.





El Salvador entrena perros para detectar covid-19 en aeropuerto

En el estudio. que fue realizado con rigurosidad, participaron seis perros de entre 4 y 6 años, de las razas Labrador, Golden Retriever y Cocker Spaniel.

Un punto que destacaron los investigadores, fue que los caninos lograban detectar el COVID de manera acertada tras seis u ocho semanas de entrenamientos.

Asimismo se reveló que los caninos pudieron identificar no solamente el COVID original sino también otras de las nuevas variantes.

Antes de este estudio ya se habían realizado otros en países como Alemania y Líbano, con resultados similares e incluso en varios aeropuertos del mundo ya se usan algunos caninos entrenados para descubrir personas con COVID.

Ahora falta que loo resultados sean revisados por pares.