Hacen revelación sobre test de anticuerpos COVID: ¿Miden inmunidad o no?

Desde que comenzaron a realizarse de manera masiva pruebas contra el COVID-19 para determinar el estatus de la población con respecto a la enfermedad, los test de anticuerpos cobraron mucha popularidad entre la población que se contagió del coronavirus, para conocer si desarrollaron o no algún tipo de protección natural contra un eventual recontagio.

Y aunque personas que descubrieron tener anticuerpos han tenido la idea de que con ello ya están protegidos contra el COVID-19, lo que en su opinión, les daría cierto nivel de inmunidad para no ponerse la vacuna, las autoridades de salud emitieron una alerta al respecto.

En su más reciente comunicado sobre el COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) hizo un llamado a la población para que no asuma que tener anticuerpos naturales garantiza inmunidad contra el coronavirus.





La FDA advirtió que “desaconseja el uso de los resultados de la prueba de anticuerpos para evaluar la inmunidad o la protección frente al COVID-19, incluso después de la vacunación”.

Así lo aseguró Tim Stenzel, director de la Oficina de Diagnóstico In Vitro y Salud Radiológica del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, quien insistió en que esos resultados no deben tomarse como medidor de una eventual protección hacia la enfermedad.





“Las pruebas de anticuerpos pueden desempeñar un papel importante en la identificación de personas que pueden haber estado expuestas al virus SARS-CoV-2 y pueden haber desarrollado una respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos no deben usarse en este momento para determinar la inmunidad o protección contra el COVID-19 en ningún momento, y especialmente después de que una persona haya recibido una vacuna COVID-19″, dijo el funcionario de la FDA. “La FDA recuerda al público las limitaciones de las pruebas de anticuerpos COVID-19, o serología”.





El organismo de salud manifestó que esa agencia continuará monitoreando el uso de pruebas de anticuerpos contra el COVID, pero no para fines de protección e identificación de inmunidad adaptativa.

La FDA explicó que algunas personas vacunadas contra el COVID-19, que no hayan tenido la enfermedad del coronavirus previamente, no presentarán anticuerpos en dichas pruebas.

“Las vacunas autorizadas para la prevención de COVID-19 inducen anticuerpos contra dianas proteicas virales específicas. Los resultados de la prueba de anticuerpos posteriores a la vacunación serán negativos en personas sin antecedentes de infección natural previa, si la prueba utilizada no detecta el tipo de anticuerpos inducidos por la vacuna”, explicó la FDA.

“Las pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2 autorizadas actualmente no están validadas para evaluar la inmunidad o la protección contra la infección por COVID-19. Las pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2 solo deben solicitarlas los proveedores de atención médica que estén familiarizados con el uso y las limitaciones de la prueba”, concluyó dicha agencia.