Wisconsin se prepara para un nuevo recuento de los votos: ¿Trump podría superar a Biden?

El estado de Wisconsin ha sido noticia en los últimos días después de las elecciones presidenciales de 2020 por el estrecho margen de votos entre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden.

Actualmente en el recuento de Wisconsin, Biden está a la cabeza con el 49,6% del recuento de votos en comparación con el 48,9% de Trump.

Según un informe de Milwaukee TMJ 4, una filial de NBC en Wisconsin, el estado de Wisconsin se está preparando para un posible recuento de votos.

“Nos estamos preparando para el potencial de un recuento”, dijo a NBC Meagan Wolfe de la Comisión Electoral de Wisconsin.

En el caso de Wisconsin, el segundo candidato más votado puede pedir un recuento de los votos si la diferencia es de menos de un 1%. Trump tiene ahora el 0,62% menos de votos que Biden, por lo que podría optar por el recuento. Eso sí. Tendría que asumir el coste de la operación, estimada en unos 2 millones de dólares.

It’s time. Drink some water. Wash your hands. Then make sure a witness signs and addresses the outside of your ballot and return your ballot in the mail or at a designated drop box. You got this. Here’s where to go: https://t.co/Z6tGyqJMaG #WIVotes #Wisconsin2020 #Wisconsin pic.twitter.com/MzuNLv47xa

— Vote Wisconsin (@vote_wisconsin) October 27, 2020