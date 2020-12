Hallan dos cadáveres en un área militar de Carolina del Norte

Se encontraron dos cuerpos en un área de entrenamiento de Fort Bragg en Carolina del Norte en un caso misterioso en el que el ejército aún no ha revelado la causa de la muerte de los fallecidos.

Sin embargo, la identidad de uno de los hombres muertos fue revelada como el Sargento Primero William J. Lavigne II.

Lavigne fue asignado a Headquarters and Headquarters Company, Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, según el comunicado de prensa emitido por el Ejército de Estados Unidos. Él “es una de las dos personas fallecidas encontradas el miércoles por la tarde en un área de entrenamiento de Fort Bragg”, dice el comunicado.

“El segundo individuo era un veterano que anteriormente sirvió en Fort Bragg”, dice el comunicado, pero no nombra al segundo hombre.

El ejército casi no ha proporcionado detalles sobre el descubrimiento de los cuerpos, aparte de decir que fueron encontrados en un área de entrenamiento. El comunicado del Ejército dice: “La investigación del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los EE. UU está investigando los hechos y no dará a conocer más información en este momento”. The Army Times informó que los cuerpos fueron encontrados el miércoles 2 de diciembre y el ejército dice que las muertes no estaban relacionadas con ningún ejercicio de entrenamiento oficial.

Esto es lo que necesita saber:

Lavigne sirvió en múltiples despliegues y estuvo en las fuerzas especiales

“La pérdida de un soldado es siempre trágica”, dijo el teniente coronel Justin Duvall, comandante del HHC, Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los EE. UU. Lavigne se dedicó al Ejército durante 19 años y luchó varias veces en la defensa de nuestra nación. Nuestro más sentido pésame para su familia durante este momento difícil”.

Lavigne se alistó en el Ejército en 2001. “En 2007, se graduó del Curso de Calificación de Fuerzas Especiales y posteriormente fue asignado al 1er Grupo de Fuerzas Especiales (Aerotransportado) con una asignación de seguimiento al Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EE. UU. Lavigne tuvo misiones en Afganistán e Irak en apoyo de la Guerra Global contra el Terrorismo mientras estaba asignado al Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos”, dice el comunicado.

Lavigne recibió muchos premios y condecoraciones por su servicio militar

La liberación del Ejército destacó los numerosos premios que ha recibido Lavigne:

“Se graduó de los cursos Básico, Avanzado y Senior Leader; Curso Aerotransportado Básico del Ejército de los Estados Unidos; Curso de Jumpmaster del Ejército de los Estados Unidos; Curso de paracaidista militar de caída libre; Curso de Maestría en Salto Militar de Paracaidista en Caída Libre; Curso de Inteligencia de Fuerzas Especiales; Escuela de supervivencia, evasión, resistencia y escape; Curso de idioma tagalo de operaciones especiales; y el Curso de Calificación de Fuerzas Especiales ”, dice el comunicado.

Agrega:

Los premios y condecoraciones de Lavigne incluyen la medalla de estrella de bronce con dispositivo V; Medalla Estrella de Bronce (segundo premio); Medalla de Servicio Meritorio; Medalla de elogio por servicios conjuntos; Medalla de Encomio del Ejército (segundo premio); Medalla por logros del ejército (tercer premio); Medalla al logro del servicio conjunto; Medalla de buena conducta del ejército (quinto premio); Medalla del Servicio de Defensa Nacional; Medalla de la campaña de Afganistán (dos estrellas de la campaña); Medalla de la campaña de Irak; Medalla de campaña de resolución inherente; Medalla Expedicionaria de la Guerra Global contra el Terrorismo; Medalla al Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo; Cinta de Desarrollo Profesional para Suboficiales (tercer premio); Cinta del Servicio del Ejército; Cinta de servicio en el extranjero; Medalla OTAN; Pestaña Fuerzas Especiales del Ejército; Insignia de infantería de combate; Insignia de acción de combate; Insignia de paracaidista básica y insignia de paracaidista de caída libre de maestro militar.