¡Histórica votación a favor de despenalizar la marihuana en Estados Unidos!

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de la despenalización federal de la marihuana el viernes con un resultado de 219 a 162.

Según el resumen del proyecto de ley, la Ley MORE tiene como objetivo “eliminar la marihuana de la lista de sustancias programadas bajo la Ley de Sustancias Controladas y eliminar las sanciones penales para un individuo que fabrica, distribuye o posee marihuana”.

Si bien la Ley MORE aún debe ser aprobada por el Senado republicano, la votación es histórica porque es “la primera vez que una cámara completa del Congreso ha abordado el tema de la despenalización federal del cannabis”, informó NBC News.

La votación sin precedentes se ha producido después de dos décadas en las que los estados rebajaron la dureza de las leyes sobre la marihuana junto con la percepción cambiante del público sobre los peligros y usos de la planta de cannabis.

Se esperaba que el proyecto de ley fuera aprobado por la mayoría demócrata de la Cámara, pero es poco probable que la mayoría republicana del Senado apruebe la ley MORE

There it is. The House will pass the MORE Act to federally decriminalize marijuana by a simple majority. pic.twitter.com/h9dUA7u5VX — Jeremy Berke (@jfberke) December 4, 2020

Un artículo publicado en Nasdaq dice que incluso si la Ley MORE aprobada en la Cámara, estaría “muerta a su llegada” una vez que se sometiera a una votación en el Senado donde los republicanos, que “históricamente tienen una visión más adversa de la marihuana que los demócratas o independientes” son la mayoría.

Un ejemplo de la diferencia en el apoyo a leyes de marihuana más laxas ya puede verse en las votaciones del viernes de la Cámara sobre la Ley MORE. Solo seis demócratas que votaron sobre el proyecto de ley votaron que no apoyaban la despenalización federal de la marihuana. Solo cinco republicanos que votaron por la Ley MORE votaron a favor.

Según Sean Williams, quien escribió la historia de Motely Fool publicada en Nasdaq, un gran obstáculo para lograr la aprobación de la legislación es el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnel. Williams escribió:

“Un problema es que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (republicano por Kentucky), no tiene la intención de permitir que la legislación sobre cannabis llegue al Senado para su votación. McConnell se ha mostrado claramente contrario a la marihuana en el pasado y ha bloqueado intencionalmente las medidas de reforma antes. En pocas palabras, mientras McConnell sea el líder de la mayoría del Senado, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que ninguna reforma del cannabis con el apoyo de la Cámara de Representantes sea aprobada por el Senado.”

Pero McConnell no es el único que se opone a la Ley MORE. La representante Debbie Lesko, republicana por Arizona, dijo a NBC News en un comunicado enviado por correo electrónico que votará en contra de la legislación, diciendo que el proyecto de ley era una “pérdida” del tiempo de la Cámara porque “nunca se convertirá en ley”.

Según NBC News, Lesko dijo en un comunicado: “No solo es un incumplimiento del deber, sino que el proyecto de ley es simplemente una mala política. No hace nada para disuadir el uso de marihuana por parte de los niños, no exige una etiqueta de advertencia sobre los riesgos para la salud que representa la marihuana y no tiene en cuenta la ciencia que muestra que la marihuana afecta directamente a las partes del cerebro responsables de la memoria y el aprendizaje”.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que las leyes sobre la marihuana discriminan de manera desproporcionada a las personas de color y la aprobación de la ley MORE podría traer una “justicia restaurativa”

Los legisladores que apoyan el proyecto de ley dicen que la Ley MORE sería un paso en la dirección correcta para ayudar a disminuir las prácticas discriminatorias con respecto a los arrestos de personas de color por marihuana.

La representante Barbara Lee, demócrata de California, quien fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley dijo: “Durante décadas, las políticas discriminatorias sobre el cannabis han perpetuado otra forma de racismo sistémico en Estados Unidos, y esta legislación iniciará el proceso de justicia restaurativa para los más perjudicados”, según reportó NBC News.

Lee se refiere a las estadísticas en curso que muestran que los negros son arrestados con más frecuencia por posesión de marihuana que los blancos, aunque las tasas de uso entre ambas razas son comparables.

En un informe de 2020 de la American Civil Liberties Union titulado A Tale of Two Countries: Racially Targeted Arrests in the Era of Marijuana Reform comprobaron que “los negros tienen 3,64 veces más probabilidades que los blancos de ser arrestados por posesión de marihuana”.

El representante Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, dijo al New York Times: “El consumo de marihuana es un comportamiento socialmente aceptable o una conducta delictiva. Pero no puede ser un comportamiento socialmente aceptable en algunos estados y una conducta criminal en otros estados cuando la línea divisoria es la raza “.

Si se aprueba, el proyecto de ley significaría que los presos federales condenados por ciertos cargos de marihuana podrían ser liberados de la prisión y sus condenas eliminadas dependiendo de los resultados de las audiencias de revisión de sentencias relacionadas con los delitos federales de cannabis.