[VIDEO] ¿Trump ninguneó a Biden cuando mencionó los niños separados de sus padres?

Durante el último debate presidencial de 2020, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden discutieron sobre la inmigración. Cuando hablaron de los 500 niños que todavía están separados de sus padres a causa de la administración, algunas personas dijeron que parecía como si Trump hubiera dicho “Bien”, mientras que otros creen que dijo “Siga”. Una mirada más cercana al vídeo muestra que Trump dijo: “Siga”.

Esto es lo que necesitas saber:

Trump dijo ‘Siga’, no ‘Está bien’

En un momento clave del debate, Trump y Biden discutieron el tema de los niños separados de sus padres en la frontera. Cuando Biden mencionó los 500 niños que todavía están separados de sus padres, mucha gente pensó que Trump respondió: “Bien”. Pero un análisis más cercano revela que dijo “Siga” a la moderadora, no “Bien”.

Aquí está el vídeo:

It sounds like Trump said "go ahead" not "good" here pic.twitter.com/YLHU17qQzl — Brandon Wall (@Walldo) October 23, 2020

Brandon Wall de BuzzFeed tuiteó que creía que Trump dijo: “Proceda”. Si escuchas con atención, puedes escuchar que Trump dice la frase muy rápido, lo que lleva a algunos a pensar que dijo “Bien”.

Pero otros también llegaron a la conclusión de que dijo “Siga” basándose en diferentes vídeos del mismo momento. Estaba hablando con la moderadora Kristen Welker en ese momento.

Trump said “go ahead” not “good” pic.twitter.com/JQA5Nu0L9L — help how do i change this (@colbydroscher) October 23, 2020

The New York Times informó el 21 de octubre que 545 niños todavía estaban separados de sus padres. Los documentos judiciales revelaron que no se ha encontrado a los padres, y alrededor de 60 de esos niños son menores de 5 años. Estos documentos judiciales se convirtieron en el tema de una parte del debate.

Biden: "And yet, 525 kids not knowing where in God's name they're gonna be and lost their parents." Trump: "Go ahead."#Debates2020 #debates pic.twitter.com/wTBpQUqIQp — People's Action (@PplsAction) October 23, 2020

Mucha gente en Twitter escuchó mal las palabras de Trump y pensó que dijo “Bien”, pero no lo hizo.

Trump actually said “go ahead” (to the moderator) but everyone on Twitter heard what Trump was really thinking: “GOOD.” #Debates2020 #debates pic.twitter.com/JPRdEJ4gi7 — Dan Leveille (@danlev) October 23, 2020

Trump también dijo que los inmigrantes que asisten a sus juicios tienen un “coeficiente intelectual bajo”

Trump también dijo durante el debate, al hablar sobre el “programa de captura y liberación” de Barack Obama para la inmigración, que la mayor parte de personas que realmente regresaron para sus citas en la corte tenían un coeficiente intelectual bajo.

Este es el momento:

Immigrants have “low IQ” according to Donald Trump pic.twitter.com/dNRbOuks6D — Icculus The Brave (@FirenzeMike) October 23, 2020

Este fue el debate final antes de las elecciones presidenciales.

El debate se dividió en seis segmentos de 15 minutos que exploraron los temas de:

lucha contra el COVID-19.

familias estadounidenses.

racismo en EEUU.

cambio climático.

seguridad nacional.

liderazgo.

Cada candidato tenía dos minutos para responder la pregunta inicial de cada tema mientras el micrófono de su oponente estaba silenciado. Los candidatos pudieron debatir libremente entre sí después de eso.

Las entradas para el evento fueron limitadas, al igual que los puestos de voluntario. Belmont señaló: “Debido al impacto de la crisis de salud pública del COVID-19, la cantidad de plazas para los voluntarios ha disminuido significativamente. Todos los puestos disponibles probablemente estarán ocupados por estudiantes, profesores y personal”.

Biden y Trump fueron los únicos participantes en el debate, ya que la candidata libertaria Jo Jorgenson pudo entrar en el corte. La Comisión de Debates Presidenciales explicó que las calificaciones incluían obtener buenos resultados en las encuestas de suficientes estados para una mayoría teórica del colegio electoral, junto con lograr el 15% en cinco encuestas públicas nacionales “utilizando el promedio de los resultados más recientes”. Jorgensen no llegó a ese 15%. CPD anunció qué cinco encuestas utilizaría el 28 de agosto de 2020, según la frecuencia de las encuestas, el tamaño de la muestra, la metodología y la reputación.