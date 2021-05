[VIDEO] Tiroteo en Rusia: los niños saltaron por la ventana

Han aparecido videos muy impactantes y fotos de la escena del crimen en la masacre de tiroteo en la escuela de Kazán en Rusia, incluido uno que parece mostrar al sospechoso vestido de negro caminando hacia la escuela con una gran arma antes de disparar a casi 30 personas, matando a nueve de ellas el 11 de mayo de 2021.

Aquí está el video:

This morning, lone shooter opened fire in one of the schools in Kazan, Russia. 9 people were killed (eight children and a teacher), at least 32 injured.

The attacker was detained. Below a footage of him heading to the school before shooting. pic.twitter.com/esxKZY28dE

