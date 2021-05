Ilnaz Galyaviev: Responsable del tiroteo mortal en escuela de Kazán

Ilnaz Galyaviev es el joven de 19 años de edad que fue acusado del asesinato en masa de varios estudiantes y empleados en una escuela de Kazán, en Tartaristán, a unas 12 horas de Moscú, Rusia.

Surgió un escalofriante video que parece mostrar a Galyaviev, vestido todo de negro, entrando en el edificio de la escuela, donde las autoridades dicen que disparó a casi 30 personas. Siete estudiantes y dos adultos murieron, la mayoría por heridas de bala, pero dos niños más murieron al saltar por una ventana intentando escapar del atacante, según la BBC.

Los medios tártaros locales proporcionaron una cronología detallada de la masacre, describiendo a los niños escondidos debajo de los escritorios cuando el pistolero irrumpió en un aula. Está acusado de escribir mensajes perturbadores en una cuenta de Telegram, llamándose a sí mismo “Dios”. Ahora, el sospechoso que nació en un día “maldito”, el 11 de septiembre de 2001, está acusado de ser terrorista.

more pictures of the recent kazan shooter, ilnaz galyaviev pic.twitter.com/DKgMu3Ldug — v (@selectorpekka) May 11, 2021

La masacre ocurrió el 11 de mayo de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un video bastante pertubador muestra a Ilnaz Galyaviev caminando hacia la escuela, vestido de negro

This morning, lone shooter opened fire in one of the schools in Kazan, Russia. 9 people were killed (eight children and a teacher), at least 32 injured. The attacker was detained. Below a footage of him heading to the school before shooting. pic.twitter.com/esxKZY28dE — Status-6 (@Archer83Able) May 11, 2021

El video parece mostrar al pistolero caminando casualmente con una pistola larga y una mochila hacia la escuela.

El sospechoso ha sido detenido. The Tatar Inform, un sitio de noticias local, dijo que el sospechoso portaba abiertamente el arma y disparó por primera vez a una niña de 16 años que vio cerca del gimnasio, pero no la golpeó. Un guardia de seguridad presionó un botón de pánico y cerró la puerta, pero Galyaviev disparó el vidrio y entró al edificio, hiriendo al guardia, según el sitio de noticias local.

ilnaz galyaviev getting arrested at the kazan school pic.twitter.com/TmJ23ebCca — v (@selectorpekka) May 11, 2021

Luego, el atacante disparó e hirió a un hombre, colocó un artefacto explosivo cerca de la puerta de un aula, corrió al segundo piso y entró en otro salón, informó el sitio. “En el aula, los niños se escondieron debajo de los pupitres, la maestra no se escondió. Galyaviev comenzó a dispararles”, informó Tatar Inform sobre la aterradora secuencia de eventos.

El tiroteo masivo ocurrió en Kazán, que se encuentra en Tartaristán. La BBC nombró al sospechoso como Ilnaz Galyaviev; los informes de otro dos sospechosos resultaron ser falsos.

2. En Telegram, se acusa al sospechoso de escribir: “Hoy voy a matar una enorme cantidad de basura biológica”

some posts from ilnaz galyaviev on telegram, roughly translated to 'today i am going to kill a huge amount of bio trash and shoot myself' and 'you are all fucked' pic.twitter.com/ncOTEf2ZYF — v (@selectorpekka) May 11, 2021

Surgieron mensajes de Telegram muy inquietantes y amenazantes, atribuidos a Ilnaz Galyaviev.

“Algunas publicaciones de ilnaz galyaviev en telegram, traducidas aproximadamente como ‘hoy voy a matar una gran cantidad de basura biológica y dispararme’ y ‘están todos jodidos’, tradujo un usuario de Twitter.

Tatar Inform escribió que Galyaviev creó el canal de Telegram el 4 de mayo de 2021 llamado “Dios”, que no tiene suscriptores. El 6 de mayo de 2021, “publicó un comunicado en el canal de que él es Dios. El 11 de mayo de 2021, a las 8:57, publicó su fotografía enmascarada y la firmó de la siguiente manera: ‘Hoy mataré una gran cantidad de biorresiduos y me dispararé’”.

El sitio de noticias informó que las autoridades encontraron sustancias utilizadas para fabricar explosivos en su casa, junto con computadoras portátiles.

3. Los niños saltaron del edificio de la escuela y dos de ellos murieron, según los informes

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/CUpS3NpBty — SHAMEEM (@SHAMEEMR19) May 11, 2021

Los niños saltaron del edificio de la escuela en una escena horrible cuando el pistolero arrasó la escuela. BBC informó que los muertos son cuatro niños y tres niñas (todos de octavo grado) y un maestro y un trabajador de la escuela.

JUST IN – Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

BBC informó que dos de los niños murieron al saltar por las ventanas. El video muestra a niños escondidos debajo de los escritorios de la escuela. Según la cronología de Tatar Inform, el asesino “trató de tomar a los niños como rehenes, sentándolos junto a la ventana y exigiendo que no salieran. En este momento, dos personas saltaron por las ventanas de la escuela”.

La policía respondió rápidamente y evitó aún más muertes, deteniendo a Galyaviev, según el sitio de noticias.

4. Galyaviev era propietario de varias armas registradas, hijo de una cajera de banco y un conductor de un camión de basura. Lo nombraron “terrorista” por haber nacido el 11 de septiembre de 2001

a video of kids hiding under desks during the kazan shooting pic.twitter.com/zWlOLqrVtH — v (@selectorpekka) May 11, 2021

Según Tatar Inform, Ilnaz Galyaviev nació el 11 de septiembre de 2001 “en una familia promedio. Su padre trabajaba como conductor de camión de basura, su madre era cajera en un banco, su hermano mayor es estudiante de KFU”.

Tator Inform informó que “compró un arma hace menos de un mes en la República de Mari El por 30 mil rublos, habiendo recibido previamente el permiso. El padre de Galyaviev afirma que hace tres años se sometió a un tratamiento cerebral”. El tipo de tratamiento cerebral no se reveló.

Rustam Minnikhanov, el jefe de la región más amplia de Tatarstán, dijo en video, según Reuters: “Hemos perdido siete niños, cuatro niños y tres niñas. También perdimos a un maestro. Y perdimos una trabajadora más. El terrorista ha sido arrestado. Es un joven de 19 años que se registró oficialmente como propietario de armas”. Las víctimas estudiantiles tenían 14 y 15 años.

Este video muestra el interior del edificio de la escuela. “Escuchamos los sonidos de explosiones al comienzo de la segunda lección. Todos los profesores encerraron a los niños en las aulas. El tiroteo fue en el tercer piso”, dijo un maestro, citado por Tatar Inform, un medio de comunicación local, según Reuters.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Daily Mail identificó a una de las víctimas adultas como Elvira Ignatieva, de 26 años, profesora de inglés.

5. Galyaviev era un antiguo estudiante en la escuela, según los informes

a picture of ilnaz galyaviev in 2017 pic.twitter.com/bBliSQU7CZ — v (@selectorpekka) May 11, 2021

Según Daily Mail, el sospechoso era un ex alumno de la escuela de Kazán. También aparecieron algunas fotos de la escena del crimen. Tatar Inform también informó que Galyaviev se había “graduado antes del gimnasio n.°175”.

crime scene photos of the shooting in kazan pic.twitter.com/LcZbFciI6N — v (@selectorpekka) May 11, 2021

Tatar Inform tiene una cronología del tiroteo masivo. “Ilnaz Galyaviev, residente de Kazán de 19 años, se despertó por la mañana y fue al gimnasio para ver el horario de las lecciones. Aproximadamente a las 7:45, ingresó al edificio y se colocó en un horario a la izquierda de la entrada. En ese momento, una vigilante se le acercó y le dijo que no era alumno de la escuela y que no tenía derecho a ver el horario de clases”, escribieron.

Nine kids and one teacher is dead during school shooting in Kazan Russia today

One attacker in custody

Another is still inside the school, holding hostages pic.twitter.com/KXp2YpXmYn — Meanwhile in Russia (@officialrus1) May 11, 2021

“Galyaviev dejó la institución educativa, regresó a casa, tomó el arma y nuevamente se dirigió a la escuela caminando por la calle”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jeffrey Nicholas: Acusado de asesinar a dos agentes en Texas