[VIDEO SENSIBLE] Adam Toledo, de 13 años, no llevaba arma cuando el oficial le disparó

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial de Chicago ha publicado videos gráficos e inquietantes de cámaras de cuerpos policiales que muestran la muerte a tiros de Adam Toledo, de 13 años. Puede ver el video principal a continuación y obtener un enlace a todos los documentos y videos publicados.

Los videos aparecieron después de que un fiscal dijo que Toledo tenía un arma en la mano cuando le dispararon, según WGN-TV.

Los videos parecen mostrar a Toledo arrojando un arma y levantando las manos cuando le dispararon. La policía dijo anteriormente que recuperaron una Ruger de 9 mm cerca del tiroteo y publicaron una foto de la misma.

Los videos están algo a distancia y todo pasa muy rápido, pero otros también creen que Toledo acababa de soltar el arma cuando le dispararon. Jason Meisner del Chicago Tribune también escribió sobre un segundo video: “El video de vigilancia publicado hoy parece mostrar a Adam Toledo arrojando un arma (luego recuperada) al lado de una cerca y girándose hacia el oficial mientras recibe un disparo. Todo sucede en un segundo”.

Surveillance video released today appears to show Adam Toledo toss a gun (later recovered) beside a fence and turn toward the officer as he gets show. It all happens in a second. https://t.co/sH3At1ABq3 pic.twitter.com/SDt3HPQNSn

— Jason Meisner (@jmetr22b) April 15, 2021