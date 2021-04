Joe Rogan habló sobre lo popular que se ha vuelto OnlyFans durante la pandemia de COVID-19 durante una conversación en el podcast Joe Rogan Experience con la comediante Ali Macofsky. Rogan le preguntó a la comediante de 25 años de Los Ángeles durante el episodio del 13 de abril de 2021: “No tienes un OnlyFans, ¿verdad?” Ella respondió con una carcajada: “No, Patreon es lo más cerca que estaré”.

Luego, Rogan preguntó: “¿Cuántas chicas han recurrido a OnlyFans durante la pandemia?” y Macofsky respondió: “Muchas”. Rogan luego intervino con: “Muchas mujeres han mostrado sus t***s”. Macofsky dijo: “Lo pensé un par de veces. Me decía: ‘¿Cómo entro sutilmente en esto?'”

Rogan dijo que alguien que él conoce se unió a OnlyFans y “ella recibió todo este odio, incluso de su propia familia. La gente está furiosa con ella por mostrar sus t***s. ” Macofsky respondió: “Eso es una locura. Si tienes buenas t***s y no te importa mostrarlas, ¿qué problema hay?”. Rogan agregó: “Es algo extraño. ¿Por qué todos están enojados? Una cosa es que tu esposa esté mostrando su co**. Pero si es tu hermana o algo así, no creo que puedas decir nada. No puedes enojarte con ella. No entiendo que te enojes. ¿Con qué estás enojado?”

VideoVideo related to ¿por qué onlyfans, la web con contenido para adultos, tiene tanto éxito? joe rogan responde 2021-04-15T13:22:04-04:00

Macofsky agregó: “Creo que es una excelente manera de que las personas ganen dinero si pueden. El mercado está saturado, por lo que es difícil. Tienes que esforzarte mucho. Rogan dijo que una mujer que trabaja para el ex luchador de UFC y presentador de podcasts Brendan Schaub gana “$100,000al mes mostrando sus pies”, lo que sorprendió a Macofsky.

Macofsky anteriormente hizo reír a Rogan con una broma sobre OnlyFans

VideoVideo related to ¿por qué onlyfans, la web con contenido para adultos, tiene tanto éxito? joe rogan responde 2021-04-15T13:22:04-04:00

La conversación de abril de 2021 en el podcast de JRE no fue la primera vez que Macofsky habló de OnlyFans con Rogan. Durante un episodio del 15 de agosto de 2020, Macofsky hizo una broma sobre el sitio. Rogan y Macofsky hablaban de política y de la economía cambiante, y de cómo la automatización eliminaría puestos de trabajo.

Ella le dijo a Rogan: “Siento que OnlyFans es el nuevo comercio de pieles. Aquí hay desnudos, ¿puedo ganar dinero? ¿Necesitas algo?” Rogan, riéndose a carcajadas, dijo: “Es una gran broma.”

Varios medios de comunicación exploraron cómo el coronavirus condujo a un auge de OnlyFans a medida que las personas acudían al sitio como una forma de ganar dinero

VideoVideo related to ¿por qué onlyfans, la web con contenido para adultos, tiene tanto éxito? joe rogan responde 2021-04-15T13:22:04-04:00

Varios medios de comunicación han explorado la forma en que OnlyFans explotó durante la pandemia de COVID-19, y muchas mujeres y algunos hombres recurrieron al sitio como una forma de ganar dinero vendiendo fotos y videos de ellos mismos. The New York Times informó en enero de 2021: “OnlyFans, fundada en 2016 y con sede en Gran Bretaña, ha ganado una gran popularidad durante la pandemia. En diciembre, tenía más de 90 millones de usuarios y más de un millón de creadores de contenido, frente a los 120,000 en 2019. Una mujer le dijo a The Times que ganó $ 64,000 al mes después de dejar su trabajo como facturadora médica.

Angela Jones, profesora de sociología en la Universidad Estatal de Nueva York en Farmingdale, dijo a The Times: “Mucha gente está migrando a OnlyFans por desesperación. Estas son personas que están preocupadas por comer, por sobrevivir”.

Clarissa Smith, profesora de la Universidad de Sunderland y coeditora del Journal of Porn Studies, dijo a Insider: “Muchas personas prefieren la ‘autenticidad’ de los no profesionales que pueden encontrar online, ya sea en Pornhub o en sitios de redes sociales. OnlyFans ofrece la oportunidad de ver el ‘otro lado’ del artista profesional”.

The Hollywood Reporter agregó que influencers, músicos, actores y otras celebridades también han recurrido a OnlyFans para obtener dinero extra y hacer crecer su base de fans. No todos venden imágenes de desnudos. Tony Minter, director de talento de una agencia de OnlyFans. Behave, dijo a THR: “El talento de todos los ámbitos de la vida busca generar ingresos fuera de lo que tradicionalmente hacían. Tienes modelos, influencers, músicos, bailarines, cocineros; estamos conversando con todos sobre cómo pueden ingresar a OnlyFans y monetizar “. La agencia de Minter ayuda a los creadores a utilizar la plataforma.

Rachel, una madre soltera de Minnesota que fue despedida de su trabajo en un casino, le dijo a HuffPost en diciembre de 2020: “Lo que da más miedo es poder ser juzgada cuando vuelva al mercado laboral tradicional, pero es mejor tener esto que nada. Muchas personas que hacen esto sienten que no tienen otras opciones, así que somos vulnerables”.