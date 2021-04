Cindy Paulson: ¿cómo fue su vida tras escapar del asesino en serie Robert Hansen?

Cindy Paulson tenía 18 años cuando escapó del asesino en serie de Alaska Robert Hansen en 1983. Paulson, que era prostituta, aceptó a regañadientes ir con Hansen a su casa en lugar del trato inicial que le ofreció, que era de $ 200 para darle sexo oral en su automóvil, según la entrevista de Paulson con el Sargento de la Policía Estatal de Alaska. Glenn Flothe. Evidentemente, ella no sabía que Hansen era un asesino en serie y que ella había sido elegida para ser su próxima víctima.

Después de una noche aterradora de ser violada, atada y encadenada por el cuello en la casa de Hansen, Hansen dijo que iban a ir a una cabaña en el bosque. Ya había llevado a otras siete mujeres allí antes, le explico. Fue entonces cuando Paulson dijo que sabía que la mataría si iban allí.

Paulson se lo contó a Flothe en su entrevista, que se publica en su totalidad en el sitio web de Leland Hale, el hombre que escribió Butcher, Baker: The True Account of an Alaskan Serial Killer:

CINDY: Él me dijo: “Todo va a estar bien. No voy a hacerte daño”. Y luego me habló de las otras chicas. FLOTHE: ¿Qué dijo sobre las otras chicas? CINDY: Que había siete … que había tenido otras siete chicas allí antes. Verá, cuando dijo eso, supe que las había matado. FLOTHE: ¿Cuánto tiempo te iba a retener? CINDY: No me lo dijo. Me dijo que como le gustaba tanto, me llevaría a su cabaña y me haría el amor una vez. Y luego, estaríamos de regreso, así que estaría de regreso alrededor de las 11 de la tarde (sic). Y para no levantar sospechas, le dije: “Está bien, está bien, eso está bien”. Y actué como si quisiera ir.

Horas más tarde Paulson terminó escapándose del auto de Hansen.

La fuga de Paulson finalmente condujo al arresto y las confesiones de Hansen

Según Hale:

“El afecto de Robert Hansen por Cindy Paulson era palpable. El miedo de haber estado cerca de la muerte, y de alguna manera desaparecer, rara vez la abandonaba. Su terrible experiencia había terminado, pero no del todo. Su proxeneta pronto la hizo trabajar en un club nocturno donde los hombres escogían a las mujeres y tenían sexo con ellas en el acto. Si se resistían, las golpeaba.

Cuando Paulson fue encontrada corriendo descalza y esposada por un camionero, la llevó a un hotel y llamó a la policía. Paulson contó su historia, pero Hansen negó las acusaciones. Ya era conocido por la policía por otros enfrentamientos con la ley, pero también era un hombre de familia aparentemente apacible. Aún así, Flothe había estado investigando varias muertes de mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados en varios lugares al aire libre alrededor de Anchorage.”

Pasaron algunos meses antes de que los investigadores tuvieran suficiente evidencia para obtener una orden de registro para la casa de Hansen. Fue entonces cuando encontraron joyas que pertenecían a sus víctimas y un mapa del área de Anchorage grabado con X en la parte posterior de su cabecera donde estaban enterradas sus víctimas.

Aunque Hansen inicialmente se declaró inocente, los fiscales tenían tanta evidencia que cambió su declaración de culpabilidad. Hanson fue declarado culpable de cuatro de los 17 asesinatos que confesó y sentenciado a 461 años, según The New York Times. Le dijo a la policía que también violó a más de 30 mujeres.

Paulson ha mantenido una vida alejada de los medios desde su terrible experiencia, pero compartió la historia de su vida con Vanessa Hudgens, quien la interpretó en la película “The Frozen Ground”

Poco se sabe públicamente sobre la vida de Paulson en los 37 años desde que escapó de Hansen. Según Hale, estaba casada y tenía tres hijos cuando salió la película basada en su historia en 2013.

Estuvo dispuesta a hablar con la actriz Vanessa Hudgens, quien fue elegida para interpretarla junto a Nicolas Cage como Flothe y John Cusack como Hansen. Según los créditos de la película “The Frozen Ground”, esa fue la primera vez que Paulson acordó compartir públicamente su historia.

Hudgens le contó a Collider conversaciones con Paulson: “Ella me dio una base extremadamente sólida y me contó los primeros recuerdos que tenía hasta donde está hasta el día de hoy. Me ayudó mucho. Se volvió muy accesible para mí”.

Según Cinemaholic, el director de la película “siguió respetuosamente todo lo que Paulson esperaba de él e incluso recibió una carta después en la que Cindy confesó que” sentía que le habían quitado un peso de encima”.