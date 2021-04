¿Qué edad tenía al morir Bernie Madoff, el autor de la mayor estafa de la historia?

Bernie Madoff, el financiero caído en desgracia que estafó a decenas de miles de personas por miles de millones de dólares, murió a la edad de 82 años. ¿Cuál fue la causa de su muerte?

La causa de muerte de Madoff se ha calificado como “causas naturales”. Sin embargo, también sufría de una enfermedad renal terminal.

La Oficina Federal de Prisiones dijo a la AFP: “Podemos confirmar que Bernard Madoff falleció el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal (FMC) Butner, Carolina del Norte”. Dijeron que la causa de la muerte la determinaría un médico forense.

Pero el abogado de Madoff dijo que tenía una enfermedad terminal. Según CNBC, Madoff fue el autor intelectual del “mayor fraude de inversión en la historia de Estados Unidos”, un esquema de fraude que totalizó 65.000 millones de dólares. Se declaró culpable en 2009 y murió en prisión.

Esto es lo que necesita saber:

Madoff estaba tan enfermo que solicitó una liberación compasiva, pero le fue negada

Según Yahoo Finance, el abogado de Madoff, Brandon Sample, dijo que Madoff tenía una enfermedad terminal y que “quería salir de la cárcel para morir”.

Dijo en ese momento que Madoff tenía “enfermedad renal terminal, entre otras afecciones médicas graves”, informó Yahoo Finance.

“La Oficina de Prisiones concluyó en septiembre de 2019 que Madoff tenía menos de 18 meses de vida debido a la naturaleza terminal de su insuficiencia renal”, escribió Sample, según la publicación. La solicitud de liberación compasiva le fue denegada.

La familia ha sido acosada por la tragedia. Mark, el hijo de Madoff, se suicidó. Su otro hijo, Andrew, murió de cáncer a los 48 años. Su hijo Peter recibió una sentencia de 10 años de prisión, según AP.

Su esposa Ruth todavía está viva. Según NBC New York, Ruth Madoff nunca fue acusada de estafa y no se divorció de su esposo. Se supo por última vez que Ruth Madoff vivía en Old Greenwich, Connecticut, según el New York Post, que la localizó, pero no tenía nada que decirles. The Post informó que se mudó allí para estar más cerca de sus nietos en 2012.

Madoff iba en silla de ruedas

Poco antes de morir, Madoff le dijo a The Washington Post que necesitaba una silla de ruedas y atención las 24 horas. The Post informó que esperaba reparar su relación con sus nietos antes de morir.

“Ya he cumplido 11 años y, francamente, lo he sufrido”, dijo Madoff al Post.

Estaba cumpliendo una sentencia de prisión de 150 años.

Según Associated Press, el juez no se anduvo con rodeos cuando dictó sentencia para Madoff. El juez de distrito estadounidense Denny Chin dijo: “Aquí, se debe enviar el mensaje de que los delitos del Sr. Madoff fueron extraordinariamente malvados y que este tipo de manipulación irresponsable del sistema no es simplemente un delito financiero. Tiene un costo humano muy grande”.

Madoff estaba cumpliendo su condena en el Complejo Correccional Federal Butner en Carolina del Norte. Su estafa atrapó a celebridades conocidas y causó una ira extraordinaria entre sus víctimas, algunas de las cuales lo perdieron todo.