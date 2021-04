Rhonda Stapley, la mujer que se salvó del asesino en serie Ted Bundy: ¿dónde está hoy?

Rhonda Stapley ahora vive en Salt Lake City, Utah, cerca del lugar donde escapó del asesino en serie Ted Bundy en 1974. Stapley era estudiante de farmacia en la Universidad de Utah cuando perdió el autobús y Bundy le ofreció un paseo.

“No me pareció autostop lo que hice. Me pareció que un estudiante universitario amigable ayudaba a otro estudiante universitario, y eso parecía normal y no estaba fuera de lugar”, dijo durante una entrevista para el documental de cuatro horas, Ted Bundy: The Survivors.

Pasarían décadas antes de que Stapley compartiera su historia públicamente, pero hoy es una autora que asiste regularmente a firmas de libros para su libro, “Sobreviví a Ted Bundy: El ataque, la fuga y el trastorno de estrés postraumático que cambió mi vida”. También compartió recientemente su historia en un podcast publicado en junio de 2020.

Ted Bundy: The Survivors se transmitió en dos partes en REELZ. El episodio 1, “Eyes of Evil” se transmitió el sábado 3 de octubre de 2020 a las 8 PM, Hora del este. El episodio 2, “Ending Evil”, se transmitió el sábado 10 de octubre de 2020 a las 8 PM, Hora del este.

Stapley escribió un libro sobre su angustiosa fuga de Bundy, que se publicó en 2016. “Sobreviví a Ted Bundy: el ataque, la fuga y el trastorno de estrés postraumático que cambiaron mi vida”, debería ser una “lectura obligatoria en todas las academias de policía”, una reseña escrita por un investigador privado y autor.

“La historia de supervivencia y lucha de la autora con el trastorno de estrés postraumático es increíble”, dijo en la reseña. “Esta es la descripción de una persona de cómo el trauma influyó en su proceso de toma de decisiones. Animo a todos los agentes del orden a que lean y estudien este libro”.

El libro está disponible para su compra en Amazon. Realiza firmas de libros cerca de su casa en Salt Lake City, Utah, según su página de Facebook.

“Ella era una niña mormona inocente. Fue el asesino en serie más notorio de Estados Unidos”, dice el prólogo del libro, escrito por Ann Rule. “Cuando sus caminos se cruzaron en una tranquila tarde de otoño, planeó matarla. Pero esta víctima tenía una increíble voluntad de sobrevivir y viviría para contar su historia casi tres décadas después de que se encontrara con la muerte en una silla eléctrica de Florida. Ted Bundy atacó brutalmente a Rhonda Stapley en un aislado cañón de Utah en 1974. Ella escapó milagrosamente y ocultó su oscuro secreto hasta ahora. Esta convincente historia real de triunfo sobre la tragedia es a la vez impactante e inspiradora, y se cuenta con el verdadero coraje de una víctima convertida en superviviente”.

Stapley también contó su historia en un podcast, “Prevail Beyond”, publicado en junio de 2020. El podcast de 32 minutos, “Ella sobrevivió a Ted Bundy”, comenzó con una discusión sobre la fascinación del público por los asesinos en serie.

Stapley compartió más recientemente su historia en un documental de 4 horas, Ted Bundy: The Survivors

Stapley fue una de al menos siete mujeres que escaparon de Bundy. Se encontró con el asesino en serie cuando se le acercó en su Volkswagen Beetle después de que ella perdiera el autobús a la escuela, dice en un avance del documental.

“Justo cuando pasó a mi lado, se detuvo”, recordó Stapley. “Bajó la ventanilla del pasajero y dijo: ‘Oye, ¿a dónde vas?'”

Dijo que se dirigía a la Universidad de Utah. Él también iba hacia allí, le dijo, y le preguntó si quería que la llevara.

“No me pareció autostop lo que hice. Me pareció que un estudiante universitario amigable ayudaba a otro estudiante universitario, y eso parecía normal y no estaba fuera de lugar”, dijo Stapley.

Ella comenzó a sospechar cuando él se desvió de la ruta más fácil a la universidad.

“Fue por un camino que no era el camino normal a la universidad. Podías llegar de esa manera, pero no era la ruta normal y le pregunté sobre eso”, dijo Stapley en el documental. “Dije, ‘¿A dónde vamos?’ Y fue entonces cuando el viaje comenzó a volverse extraño. Tenía ambas manos firmemente en el volante y estaba conduciendo. Se giró en su asiento, se inclinó muy cerca hacía mí y muy, muy suavemente, me dijo: ‘Te voy a matar'”.

Se escapó de Bundy saltando del coche. “Tan pronto como salté y comencé a correr, caí en un arroyo, pero no me pasó nada”, dice en el documental.

“Los verdaderos héroes son las víctimas”, dice.