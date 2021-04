[VIDEO]: Manifestantes saltan encima de patrulla tras muerte de Daunte Wright

Fotos muy impactantes muestran a personas saltando y dañando patrullas de la policía después del tiroteo que acabó con la vida de Daunte Wright en Brooklyn Center, Minnesota.

Wright fue asesinado a tiros por un oficial de policía anónimo de Brooklyn Center en la tarde del 11 de abril de 2021, este domingo. Los disturbios estallaron a medida que avanzaba la noche, incluidos gases lacrimógenos e informes de saqueos.

Multiple storefronts looted and smashed at Brooklyn Center Shingle Creek Crossing near Walmart – tons of people driving around in their vehicles around the parking lot. All stores closed. pic.twitter.com/3fSj7lSQIl — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) April 12, 2021

La policía no identificó al oficial en cuestión ni a Wright, y publicaron un comunicado de prensa que contenía solo algunos detalles sobre lo sucedido. Katie Wright, la madre de Daunte Wright, contó su versión sobre lo que había sucedido. Ella afirmó que a su hijo lo detuvieron, porque un ambientador colgaba del retrovisor de su auto, un detalle que la policía no ha confirmado.

“Mi hijo me dijo que la policía lo estaba deteniendo. Y le pregunté: “¿Por qué te detuvieron?”. Me contestó que lo detuvieron porque tenía ambientadores colgando en su espejo retrovisor”, dijo la madre de Daunte Wright, Katie Wright, en video.

Esto es lo que necesita saber:

Este es el video de la gente saltando encima del vehículo policial

Happening now in Brooklyn Center, Minnesota following an officer-involved shooting:

pic.twitter.com/oNpVBxOv9n — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) April 12, 2021

La escena del salto sobre la patrulla también se capturó en video.

Como consecuencia de su muerte, las protestas estallaron en un estado, el de Minnesota, que ha tenido múltiples muertes controvertidas relacionadas con la policía, como George Floyd, Justine Damond y Philando Castile. Un ex oficial de policía, Derek Chauvin, está siendo juzgado por la muerte de Floyd a unos 15 minutos de donde ocurrió el tiroteo de la policía de Wright.

La madre de Wright afirmó que lo detuvieron porque tenía un ambientador colgado en su automóvil, escribió la periodista de Minnesota Nina Moini en Twitter, pero la policía no ha confirmado esa información.

“Los familiares dicen que Daunte Wright, de 20 años, fue asesinado por un oficial de policía en el Brooklyn Center esta tarde después de ser detenido por llevar un ambientador en el espejo retrovisor del automóvil de su madre”, escribió Moini.

En Minnesota no se puede conducir con un ambientador en un espejo retrovisor.

Naisha Wright escribió en Facebook: “¡DIGAN SU NOMBRE! ¡DUANTE WRIGHT! ¡MI GRAN SOBRINO DEJA HUÉRFANO A UN NIÑO POR UN AMBIENTADOR. Todos ustedes, la POLICÍA, NO TIENEN CORAZÓN”.

Jasmine Marie, su prima, dijo: “¿Por qué? ¡¡¡Solo tenías 20 !!! Eras un primo estupendo. No te merecías esto en absoluto. Rezo para que obtengamos justicia por lo que la POLICÍA te hizo 💔”

Las autoridades dicen que el conductor tenía una orden judicial pendiente

No se ha revelado el nombre del oficial que le disparó. La policía del Brooklyn Center dio algunos detalles en un comunicado de prensa.

Escribieron que los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center “iniciaron una parada por una infracción de tráfico en el área de la cuadra 6300 de Orchard Ave. en Brooklyn Center poco antes de las 2 PM del domingo.”

Mother Katie Wright sent me this photo of her son with her grandson Daunte Jr. He’ll be 2 years old in July. pic.twitter.com/w07STKOmks — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

Los oficiales determinaron que el conductor tenía una orden judicial pendiente. “En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el conductor volvió a entrar al vehículo”.

“Un oficial disparó su arma de fuego y dio al conductor. El vehículo viajó varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo”, escribió la policía.

Los oficiales en persecución y el personal médico que respondieron intentaron salvarle la vida, pero Wright murió en el lugar. Las autoridades no darán a conocer su nombre hasta una autopsia preliminar y una notificación a la familia.

Había una pasajera en el automóvil que sufrió lesiones no mortales durante el accidente. Fue trasladada al Hospital North Memorial Health en Robbinsdale. Los ocupantes del vehículo que fue golpeado durante el accidente no resultaron ilesos, escribió la policía.

Se cree que se activaron las cámaras corporales y las cámaras del tablero, aunque aún no han salido a la luz La Oficina de Detención Criminal está investigando.

No se mencionó si el conductor tenía un arma.

El Star Tribune informó que un oficial de policía resultó herido y llevado al hospital, según el audio del despacho. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era la condición de ese oficial ni cómo se produjeron las lesiones.