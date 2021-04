Daunte Wright, baleado: su madre dice que fue parado por llevar ambientador en el coche

La policía de Brooklyn Center, Minnesota, detuvo a Daunte Wright por llevar un ambientador colgado en su espejo retrovisor, dijo su madre a los periodistas de Minnesota. Otros familiares también afirmaron que un ambientador provocó la parada del tráfico.

Aunque no lo nombraron, la policía confirmó que detuvieron a un hombre después de un control de tráfico. No indicaron por qué detuvieron su vehículo, pero sí dijeron que lo buscaban con una orden judicial.

“Mi hijo me dijo que la policía lo estaba deteniendo. Y le pregunté: “¿Por qué te detuvieron?”. Me contestó que lo detuvieron porque tenía ambientadores colgando en su espejo retrovisor, dijo la madre de Daunte Wright, Katie Wright, en video.

Esta detención terminó con Daunte Wright abatido a tiros. Muchos detalles siguen sin estar claros en su tiroteo, incluido por qué el oficial abrió fuego y si Wright tenía un arma de algún tipo.

Como consecuencia de su muerte, las protestas estallaron en un estado, el de Minnesota, que ha tenido múltiples muertes controvertidas relacionadas con la policía, como George Floyd, Justine Damond y Philando Castile. Un ex oficial de policía, Derek Chauvin, está siendo juzgado por la muerte de Floyd a unos 15 minutos de donde ocurrió el tiroteo de la policía de Wright.

El hombre baleado por la policía fue identificado por su familia como Daunte Wright, de 20 años, un padre joven.

Esto es lo que necesita saber:

La madre de Wright sostiene que arrestaron a su hijo por llevar el ambientador en su automóvil, aunque la policía no lo confirmó

Family members say 20-year-old Daunte Wright was killed by a police officer in Brooklyn Center this afternoon after being pulled over for displaying an air freshener from his rearview mirror in his mother’s car. @MPRnews pic.twitter.com/mPq8tnmjaZ — Nina Moini (@ninamoini) April 12, 2021

La madre de Wright afirmó que lo detuvieron porque tenía un ambientador colgado en su automóvil, escribió la periodista de Minnesota Nina Moini en Twitter, pero la policía no ha confirmado esa información.

“Los familiares dicen que Daunte Wright, de 20 años, fue asesinado por un oficial de policía en el Brooklyn Center esta tarde después de ser detenido por llevar un ambientador en el espejo retrovisor del automóvil de su madre”, escribió Moini.

En Minnesota no se puede conducir con un ambientador en un espejo retrovisor.

Naisha Wright escribió en Facebook: “¡DIGA SU NOMBRE! ¡DUANTE WRIGHT! ¡MI GRAN SOBRINO DEJA HUÉRFANO A UN NIÑO POR UN AMBIENTADOR. Todos ustedes, la POLICÍA, NO TIENEN CORAZÓN”.

Jasmine Marie, su prima, dijo: “¿Por qué? ¡¡¡Solo tenías 20 !!! Eras un primo estupendo. No te merecías esto en absoluto. Rezo para que obtengamos justicia por lo que la POLICÍA te hizo 💔”

Chris Hrapsky, un reportero de KARE 11, escribió: “La madre de Daunte Wright dice que el joven de 20 años la llamó cuando la policía del Brooklyn Center lo detuvo alrededor de la 1:40 PM. Le dijo que la policía lo detuvo por unos ambientadores colgados en el espejo”.

Añadió: “La madre dice que su hijo le pidió información sobre el seguro del automóvil por teléfono, ya que el automóvil era suyo, pero se lo dio a Daunte dos semanas antes. Ella dijo que escuchó a la policía decirle a Daunte que saliera del auto y que le explicarían por qué una vez que él estuviera fuera. La madre dice que luego escuchó a alguien gritar “Daunte, no corras”.

En una entrevista en video, la madre de Wright dijo a los reporteros: “Entonces escuché al oficial de policía llegar a la ventana y decir que colgara el teléfono y saliera del auto. Dante dijo que por qué y el policía le contestó que se lo contaría cuando saliera del carro. Escuché que el teléfono se caía. Al final, escuché al oficial de policía decir que Daunte no corriera. Otro oficial dijo que dejara el teléfono y lo colgó”.

Katie Wright, mother of Daunte Wright, 20, describes the phone call with her son as he was pulled over. @kare11 pic.twitter.com/3lz5jncTuc — Chris Hrapsky (@ChrisHrapsky) April 12, 2021

Tim Nelson, de Wisconsin Public Radio, escribió en Twitter: “Katie Wright dice que su hijo, Daunte, fue asesinado en Brooklyn Center en un tiroteo que involucró a la policía. Ella dijo que él estaba tomando su auto nuevo para que lo lavaran cuando un encuentro con la policía aparentemente resultó fatal el domingo por la tarde”.

#DuanteWright's mother spoke earlier in the night at the protest of her son's killing saying how Duante was on his way to get a car wash and apparently was pulled over because there was air freshener in the rear view mirror. pic.twitter.com/yFj3sQNjTm — Unicorn Riot (@UR_Ninja) April 12, 2021

La hermana de Wright le dijo al medio de comunicación de Minnesota Unicorn Riot: “Era tan gracioso. Simplemente hace felices a todos. Me quitaron a mi hermano. Estoy muy consternada. Todavía no puedo creerlo. Todavía siento que voy a ir a casa a verlo. Duele.”

Las autoridades dicen que el conductor tenía una orden judicial pendiente

No se ha revelado el nombre del oficial que le disparó. La policía del Brooklyn Center dio algunos detalles en un comunicado de prensa.

Escribieron que los oficiales del Departamento de Policía de Brooklyn Center “iniciaron una parada por una infracción de tráfico en el área de la cuadra 6300 de Orchard Ave. en Brooklyn Center poco antes de las 2 PM del domingo.”

Mother Katie Wright sent me this photo of her son with her grandson Daunte Jr. He’ll be 2 years old in July. pic.twitter.com/w07STKOmks — Kim Hyatt (@kimvhyatt) April 11, 2021

Los oficiales determinaron que el conductor tenía una orden judicial pendiente. “En un momento, cuando los oficiales intentaban detener al conductor, el conductor volvió a entrar al vehículo”.

“Un oficial disparó su arma de fuego y dio al conductor. El vehículo viajó varias cuadras antes de chocar contra otro vehículo”, escribió la policía.

Los oficiales en persecución y el personal médico que respondieron intentaron salvarle la vida, pero Wright murió en el lugar. Las autoridades no darán a conocer su nombre hasta una autopsia preliminar y una notificación a la familia.

Había una pasajera en el automóvil que sufrió lesiones no mortales durante el accidente. Fue trasladada al Hospital North Memorial Health en Robbinsdale. Los ocupantes del vehículo que fue golpeado durante el accidente no resultaron ilesos, escribió la policía.

Se cree que se activaron las cámaras corporales y las cámaras del tablero, aunque aún no han salido a la luz La Oficina de Detención Criminal está investigando.

Multiple storefronts looted and smashed at Brooklyn Center Shingle Creek Crossing near Walmart – tons of people driving around in their vehicles around the parking lot. All stores closed. pic.twitter.com/3fSj7lSQIl — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) April 12, 2021

No se mencionó si el conductor tenía un arma.

El Star Tribune informó que un oficial de policía resultó herido y llevado al hospital, según el audio del despacho. Sin embargo, aún no estaba claro cuál era la condición de ese oficial ni cómo se produjeron las lesiones.