Jeffrey Brown, el pastor que ayudó a asesinar a Michael Reese: ¿dónde está hoy?

Jeffrey David Brown es un ex pastor que fue acusado de ayudar a su novia Cindy Reese a matar a su esposo Michael Reese en 2015. El 18 de febrero de 2015, Cindy y Michael Reese regresaron a casa de la iglesia, pero solo momentos después, Cindy Reese le disparó a su esposo, informó AL.com.

Luego fue a Piggly Wiggly para recoger provisiones, regresó a casa y la preparó para que pareciera que habían sido asaltados antes de llamar al 911. Sin embargo, durante el juicio de Reese, el tribunal escuchó que las cintas del 911 mostraban que Reese estaba hablando con otra persona en ese momento, escribió AL.com. La fiscalía presentó registros de teléfonos celulares que mostraban que la persona que la acompañaba era Brown.

Menos de un mes después de la muerte de Michael Reese, Brown y Cindy Reese fueron arrestados y acusados ​​de su asesinato.

¿Dónde está Jeffrey Brown hoy? ¿Está en la cárcel?

Brown se declaró culpable a cambio de un cargo menor de homicidio y fue condenado a 20 años

Brown se declaró culpable en agosto de 2016 antes de ir a juicio, aceptando el cargo de homicidio con una sentencia de 20 años, según Christian Post. Su acuerdo de culpabilidad también requirió que testificara en el juicio de su ex novia. El medio informó que Brown es un ex oficial de la marina y correccionales.

Según los registros públicos del Departamento Correccional de Alabama, Brown fue sentenciado a 20 años de prisión por homicidio involuntario el 16 de diciembre de 2016. Está cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Staton, un centro correccional de custodia media al oeste de Wetumpka, Alabama, con un capacidad para 1376 reclusos.

Brown será elegible para la libertad condicional en 2023, según indica su registro de recluso.

Brown, que había dejado su puesto de pastor antes del asesinato de Michael Reese, testificó para la acusación en el juicio de Cindy Reese

Christian Post informó en 2017 que Brown fue nombrado pastor principal de la Iglesia Bautista Sardis en Morris, Alabama, unos tres años antes del asesinato, pero solo sirvió en ese cargo durante aproximadamente un año. Una miembro de la iglesia, Diane Howard, le dijo a WVTM que Brown fue inicialmente traído porque la iglesia creía que un pastor joven podía atraer a los miembros más jóvenes. Ella dijo: “Recibimos su currículum y pensé, todos pensamos que al ser joven tendría más impacto entre las nuevas generaciones”.

Sin embargo, Brown comenzó un romance con Cindy Reese, directora de música de la iglesia. También bautizó a Michael Reese durante su tiempo como pastor, informó el medio. La iglesia pronto se enteró del romance entre Brown y Reese, pero Brown renunció a la iglesia en lugar de hablar con los líderes al respecto. “Iban a tener una reunión con él y en lugar de enfrentarse a los diáconos un domingo por la mañana, decidió renunciar”, dijo Howard a WVTM.

Brown finalmente testificó en el juicio de Reese como parte de su acuerdo de culpabilidad y le dijo al jurado que Reese quería matar a su esposo y que con frecuencia hablaba de ello, llegando incluso a pedirle a Brown que contratara sicarios. Brown dijo que intentó contratar a dos hombres que conocía, pero lo rechazaron. Reese fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de prisión, informó AL.com.