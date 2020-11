[VIDEO] Mujer rompe 500 botellas de alcohol en un supermercado

Una mujer fue arrestada después de romper expresamente alrededor de 500 botellas de alcohol arrojándolas una por una en el suelo de una tienda el miércoles. La mujer, que no ha sido identificada en este momento, entró en un supermercado Aldi en Stevenage, Inglaterra, y comenzó a romper las botellas en medio del pasillo. Se publicaron varios vídeos del impactante incidente en las redes sociales y los puedes ver a continuación:

Otro vídeo muestra a la mujer tirando docenas de botellas en el suelo mientras se puede escuchar a los espectadores decir que la mujer parece estar sangrando por un corte y uno dice: “Nunca había visto nada como esto”.

A woman has caused almost $200,000 worth of damage at an Aldi store in the UK during a bizarre rampage, before being arrested.

