[VIDEO] El último mensaje para Acción de Gracias de este presentador antes de morir

Alex Trebek todavía está hablando con su audiencia semanas después de su muerte. Antes de su fallecimiento, Trebek grabó un mensaje especial de Acción de Gracias instando a los espectadores a recordar todas las cosas por las que deben estar agradecidos a pesar de la pandemia del coronavirus y otras dificultades.

Jeopardy compartió el mensaje de Trebek en YouTube, Instagram y Twitter varias horas antes del episodio navideño del popular programa de juegos. Trebek falleció el 8 de noviembre después de una batalla contra el cáncer de páncreas. El presentador de toda la vida que se ha vuelto un icono cultural tenía 80 años. Le sobreviven su esposa Jean, su hijo Matthew y sus hijas Emily y Nicky.

Esto es lo que necesitas saber:

El equipo de Jeopardy no especificó cuándo exactamente Trebek grabó el mensaje de Acción de Gracias. La voz de Trebek sonó un poco ronca en el vídeo. Escribieron en la descripción del vídeo: “En lo más alto de nuestra lista de cosas por las que estar agradecido este año: el mensaje de Acción de Gracias de Alex del programa de hoy. ¡Esperamos que tengáis un feliz y seguro Día de Acción de Gracias!” Trebek dijo lo siguiente:

El vídeo rápidamente comenzó a acumular vistas. Dos horas después de que Jeopardy lo publicara, había sido visto decenas de miles de veces y sumando.

Los espectadores de Jeopardy también dejaron buenos deseos a la familia de Trebek y escribieron que extrañaban al presentador que les acompañó toda su vida. @SteveRockyDavis escribió: “¡Feliz Día de Acción de Gracias al maravilloso equipo de Jeopardy! Alex, te amamos y te extrañamos”.

El usuario de Twitter @RudzinskasJ comentó: “A la familia de Alex Trebek ~ ¡Espero que sepáis que todos echamos de menos a vuestro esposo / padre! ¡Gracias por compartirlo todos estos años! La paz sea con vosotros y que Alex descanse en paz”.

@shcro1 describió a Trebek como “Pura elegancia hasta el final. Espero que esté descansando en paz”.

@RyderBarrett escribió: “No tenía el llanto en mi lista de cosas que hacer hoy y, sin embargo, aquí estamos”.

Durante el reinado de casi 40 años de Trebek en Jeopardy, grabó varios episodios en un solo día. Good Housekeeping informó que el equipo generalmente grababa hasta cinco episodios a la vez y los episodios estaban listos durante meses antes de la fecha de emisión real. Según la revista, el último día de grabación de Trebek fue el 29 de octubre. Murió poco más de una semana después, el 8 de noviembre.

Ese horario de grabación masivo significa que los espectadores podrán disfrutar de varias semanas de nuevos episodios con Trebek. El plan original era mostrar los nuevos episodios hasta el 25 de diciembre, como Heavy informó anteriormente.

As we remember and celebrate the life of Alex Trebek, we will air 10 of his best episodes the weeks of 12/21 and 12/28, and air his final week of episodes starting 1/4. https://t.co/HQaNewWa9U pic.twitter.com/aYPUOEuEwF

— Jeopardy! (@Jeopardy) November 23, 2020