La muerte prematura de este famoso vocalista chocó a sus fans. ¿Qué pasó?

Aaron Melzer, ex miembro de la banda post-Hardcore Secrets, ha muerto, anunció el grupo en su página de Facebook.

“Hoy perdimos a un hermano, un amigo y un miembro de nuestra familia con la desaparición de Aaron Melzer. Su fallecimiento llegó demasiado pronto en su vida y en la nuestra. Las palabras no pueden expresar lo devastador y doloroso que es para todos nosotros escuchar y creer esta noticia”, escribió el grupo el 25 de noviembre.

“Extrañaremos a Aaron todos los días. Todos los días recordaremos su presencia, su risa, la alegría que podía traer en cualquier sala, la luz que traía consigo al escenario, sus sonrisas, su corazón y cada recuerdo que pudimos compartir con él. Por ahora, os pedimos que respetéis la privacidad de su familia y de sus seres queridos mientras nos tomamos este tiempo para reflexionar y llorar. Te amamos, Aaron, y no te olvidaremos”.

La publicación concluyó con la línea “Aaron Forever”.

No se comunicó la causa de la muerte.

Esto es lo que necesitas saber:

Los fanáticos llenaron el hilo de comentarios de los Secrets con homenajes y oraciones. Estas son algunas de esas reacciones:

“Lo vi varias veces y me encontré con una foto que tomé de él en 2015. ¡De verdad que era un tipo maravilloso y un cantante increíble! Envío paz a todos sus amigos y familiares en este terrible momento. 💔”

“Estoy seriamente conmocionado por esta noticia. Aaron junto con Secrets me abrieron los ojos y me presentaron una amplia gama de música increíble. Era un vocalista fenomenal. Absolutamente devastado… RIP Aaron. No tengo ninguna duda de que tu música siempre será una inspiración para los futuros vocalistas. Descansa tranquilo hermano. 💔”

“Absolutamente devastado. Conocerte fue un honor. Odio 2020. Espero que dónde estés, sigas dando caña y sepas cuánto te extrañaremos”.

“Lamento mucho su pérdida, muchachos, me encantó el álbum Fragile Figures y parecía ser un gran tipo. Descansa en paz Aaron”.

Melzer y el grupo se separaron en 2015; formó parte de la banda desde 2013 y sacaron juntos el álbum Fragile Figures. Esto es lo que escribió Melzer en ese momento, según Kill Your Stereo:

Amigos y fans, no existe ninguna manera fácil de explicar esto… Después de pensarlo bien y considerarlo profundamente meses y meses, he decidido separarme de SECRETS. En pocas palabras, el estilo de vida de las giras ya no es para mí; ahora tengo diferentes objetivos para mi vida. En mi carrera de dos años con SECRETS pude viajar por el mundo, ver lugares que nunca había soñado con ver y hacer grandes amistades mientras hacía lo que más amaba, tocar música. Tengo que agradecer a muchas personas en la industria por ayudarme en el camino, pero lo más importante es que tengo que agradeceros a todos y cada uno de vosotros. La cantidad de amor y apoyo que recibí en mis dos años con SECRETS fue astronómica. Todos vosotros (menos esos imbéciles que comentan los vídeos de Youtube, esos saben quienes son) sois individuos verdaderamente especiales y únicos con el poder de hacer de este mundo un lugar mejor. Ciertamente hicisteis mi mundo un poco más brillante. Y por eso, no puedo agradeceros lo suficiente.

Les deseo mucha suerte a los chicos y les pido que continuéis mostrándoles el mismo apoyo que siempre les habéis dado. Te encantará el chico nuevo y es tan alto como yo, así que ocupar mi sitio (literalmente) no debería ser demasiado difícil para él.

Esta fue una decisión que tomé para mejorar mi vida. No estaba contento conmigo mismo, así que tomé la decisión de cambiarlo. De ahora en adelante, os pido que respetéis mi decisión y mi privacidad con este asunto. Pero lo más importante es que te pido que te guardes los comentarios negativos para ti. No hay más en esta historia, así que no responderé ninguna pregunta. Gracias por tomaros el tiempo de leer esto y por vuestro apoyo inquebrantable. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para todos vosotros y extrañaré ver esas caras hermosas en cada gira.