Murió Ed Murray, el hermano de Bill Murray

Ed Murray, hermano del actor Bill Murray e inspiración para la mítica película Caddyshack, falleció.

La empresa familiar de ropa William Murray Golf anunció la muerte de Ed en una larga publicación de Instagram el 25 de noviembre. Hay nueve hermanos en la familia Murray.

“Es con el corazón más apesadumbrado que anunciamos el fallecimiento de la leyenda Ed Murray”, decía la publicación.

“Llevando el mismo nombre que el patriarca de la familia, fue Ed quien introdujo este maravilloso juego que es el golf a la familia Murray, siendo caddie en Indian Hills Country Club, a la edad de 10 años, nada menos. (Ya no hacen eso así)”.

Según el sitio web de William Murray Golf, Ed era el hermano mayor y padre de tres hijos, que también juegan a golf. Salon.com explica que “Murray creció en una gran familia católica irlandesa (ocho hermanos y una hermana) en el suburbio de Wilmette, Illinois, en Chicago”.

Dijo: “Yo era el verdadero Danny Noonan, hasta el punto en que la mesera se acostó con él. Eso no sucedió. Pero yo era el mayor de nueve, gané el campeonato de caddie y obtuve la beca de caddie. Muchos de los eventos en Caddyshack los experimenté durante los muchos años que ejercí como caddie en Indian Hill Club. Tuve un pequeño papel en la película en mis cinco días como extra”.

Esto es lo que necesitas saber:

Según la publicación, Ed Murray inspiró la famosa película.

“Ed recibió la Beca Evans en 1963, mientras asistía a la Universidad Northwestern. Se trata de una beca otorgada a caddies de golf. Esta historia familiar sirvió de inspiración para el personaje de Danny Noonan en Caddyshack cuando Brian Doyle-Murray coescribió el mítico guión”, dice la publicación.

“Ed y los cinco hermanos Murray también son miembros del Caddy Hall of Fame, algo de lo que todos se enorgullecen, ya que este juego ayudó a dar forma a sus vidas. Fue un honor para todos nosotros conocer a Ed y pasar tiempo con él durante la última media década mientras construíamos esta marca con la familia Murray, y su pérdida es un vacío que nunca se llenará. Gracias por siempre ser tan amable, Ed. Nuestros corazones están con su encantadora familia. Que descanses en el paraíso, eras un verdadero hombre de familia y un alma dulce y gentil. Que podamos honrar tu memoria desde este día en adelante”.

La revista People informó que Ed Murray tenía 76 años. La causa de la muerte no está clara.

Saddened to learn of the passing of @NU_ES Alum Ed Murray, seen here being (3rd from L) inducted into the Caddie Hall of Fame alongside his brothers at the 2015 @BMWchamps. #RIP pic.twitter.com/6hYmyHAoWe

— WGAESF (@WGAESF) November 24, 2020