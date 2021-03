[VIDEO] Meghan Markle sorprende a Oprah Winfrey con esta confesión

En un video de avance de su gran entrevista con Oprah Winfrey, la ex duquesa de Sussex, Meghan Markle, le dice a Winfrey que le prohibieron conceder una entrevista a su programa.

Puedes ver el clip a continuación; es uno de varios avances lanzados antes de que la entrevista se transmita el domingo 7 de marzo de 2021.

Desde el Palacio de Buckingham, también se les pide que suspendan la entrevista por respeto al príncipe Phillip, quien se encuentra actualmente en el hospital por problemas cardíacos. Hasta ahora no hay indicios de que planeen hacerlo.

El nuevo clip fue lanzado por Gayle King en CBS esta mañana el 5 de marzo. Ella explicó que el video muestra por qué el duque y la duquesa de Sussex “no se sintieron libres para hablar con franqueza antes”.

El programa, Meghan and Harry: A Primetime Special, se transmitirá por CBS este domingo a las 8PM, Hora del Este.

Esto es lo que necesita saber:

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.

It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021